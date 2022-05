MotoGP | Quartararo polemico: “Non si doveva andare in pista con quelle condizioni”

Sulla pista dove l’anno scorso ha vinto con tanto di record della pista, Fabio Quartararo è tornato a faticare questo weekend: il Mugello si sta rivelando particolarmente difficile per il campione del mondo in carica, che nonostante le novità aerodinamiche portate da Yamaha, paga un gap importante dai primi in termini di prestazioni. Il pilota di Nizza scatterà dalla sesta casella della griglia nel Gran Premio d’Italia ed è il primo dei piloti non-Ducati.

Già, perché “l’armata Rossa” ha monopolizzato quasi tutte le prime due file, ad eccezione della sesta posizione, occupata proprio dal francese che limita i danni di una M1 non all’altezza della concorrenza. Già alla vigilia del weekend Quartararo si era detto preoccupato in vista di una guerra contro le agguerritissime e solidissime Ducati, una guerra difficile da combattere con le armi che ha.

Un nuovo pacchetto aerodinamico e una carenatura nuova hanno permesso a El Diablo di guadagnare un po’ più di velocità di punta, ma anche questo non basta e la qualifica odierna limita i danni: “Questa mattina non ero per niente contento perché non trovavo il giusto feeling con la moto, non potevo fare dei tempi buoni. Nel pomeriggio però abbiamo fatto un grosso cambiamento sulla moto, non ho fatto alcun giro completo nelle FP4, ma mi sono sentito subito meglio. Avevamo un problema alla catena”.

“Credo che questa sia la prima volta in cui non mi lamento davvero della velocità di punta, perché perdo di più in altre aree. L’anno scorso facevo 1’45”1, ma non avevo un buon feeling quando si trattava di girare la moto. per questo abbiamo fatto dei cambiamenti ed è andata un po’ meglio. Siccome mi sentivo meglio, abbiamo deciso di tenere la moto delle FP4 per le qualifiche e alla fine il sesto posto è un buon risultato”.

È un Fabio Quartararo irriconoscibile quello che si presenta al Mugello se si pensa al pilota Yamaha che lo scorso anno qui ha fatto pole e vittoria. Il campione del mondo in carica ieri non ha nascosto la sua preoccupazione e lo ribadisce anche al termine delle qualifiche: “Ieri ero preoccupato, e continuo ad esserlo, perché la moto è molto simile all’anno scorso, quando ho fatto pole e record della pista, ma stamattina ho fatto decimo. La moto è molto simile e il mio feeling è completamente diverso”.

Come se non bastasse, è arrivato anche il meteo a sparigliare le carte, rendendo ancora più difficile la situazione. Secondo Quartararo però, non è stata gestita nel miglior modo e ha attribuito alla Direzione Gara la colpa di aver messo a rischio i piloti. Per il francese infatti le condizioni non erano adatte per correre e scendere in pista, non è stata una scelta in favore della sicurezza: “Penso che non sia stata una buona decisione fare quello che è stato fatto, ovvero girare sulla pista più veloce del mondo senza sapere se fosse il caso di mettere gomme da bagnato o da asciutto. Su questo genere di piste non si può aspettare che succeda qualcosa”.

Proprio le gomme sono cruciali in qualifica e lo saranno anche in gara, come di consueto. Quartararo spera in una domenica asciutta: “Se le condizioni della pista non sono né calde né fredde, è un male per me, perché non so se montare la gomma morbida o media all’anteriore. Vedremo cosa succede”.