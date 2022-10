MotoGP | Quartararo: "Pensiamo al Mondiale, ma andiamo gara per gara"

La fine della stagione si avvicina e la lotta per il mondiale si fa sempre più intensa. Ben cinque piloti sono racchiusi in 20 punti e il leader del campionato è ancora Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica arriva a Phillip Island con soli 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e il Gran Premio d’Australia sarà dunque cruciale in ottica iridata.

Il pilota Yamaha arriva da un GP di Thailandia particolarmente difficile, forse il momento più basso della sua stagione. Dopo la deludente gara di Buriram, ha deciso di non presentarsi davanti alla stampa, lasciando il circuito e chiudendosi nel suo silenzio. Ora El Diablo si presenta a Phillip Island determinato a riscattarsi per poter provare a frenare la rincorsa degli avversari.

“Mi aspettavo una gara migliore, ovviamente”, ha esordito Quartararo nella consueta conferenza del giovedì, parlando della gara di Buriram. “Abbiamo commesso un errore dalla partenza, avevamo una pressione altissima e alla fine della gara è stata dura. Ho preso la decisione di non parlare con i media e chiedo scusa a tutte le persone che erano in Thailandia. Per me è stata una gara specialmente complicata”.

Ora però è il momento di guardare al futuro e di pensare al Gran Premio d’Australia: “Guardando a Phillip Island, è una delle mie piste preferite, nel 2019 mi sono distorto una caviglia nella prima sessione di prove libere e non ho potuto provare molto. In gara alla seconda curva sono andato sull’erba. Non ho molta esperienza qui, ma non vedo l’ora di poterci riprovare quest’anno. Perché piace tanto a tutti i piloti? Non c’è tanto tempo per guardare, ma dalla pista si vede il mare. Poi ci sono delle curve molto veloci, quindi forse è per questo che viene apprezzata così tanto”.

Phillip Island ha accolto la MotoGP con la pioggia e il fine settimana si prospetta incerto in termini di meteo. Questo però non sembra preoccupare Quartararo: “Quest’anno nelle gare sul bagnato, a parte l’Indonesia, sono andato bene. A Portimao ero andato abbastanza bene, in Giappone non alla grande, ma mi sentivo piuttosto bene. in Thailandia abbiamo commesso un errore, ma comunque non sono particolarmente preoccupato. Comunque sappiamo quello che è successo e ci comporteremo di conseguenza”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Yamaha è infatti concentrato sul campionato, che comanda con un vantaggio molto ridotto da Bagnaia, Aleix Espargaro, Enea Bastianini e Jack Miller. La competitività è elevata, ma questo non fa perdere la concentrazione al campione in carica: “Io credo che dobbiamo pensare al campionato, ma affrontarlo gara dopo gara. È come se fossimo all’inizio, Pecco è a due punti, ma non c’è solo lui, ci sono anche Aleix, Jack ed Enea. Siamo in cinque separati da pochi punti, i primi tre siamo un po’ più vicini, ma credo che dobbiamo ragionare una gara alla volta e questa può essere una pista positiva per noi”.

“Specialmente il 2020 è stato un anno in cui ero veloce, a parte i problemi della Yamaha”, commenta Quartararo parlando dell’esperienza maturata per poter affrontare l’attuale situazione di campionato. “Al di là di quello però guardavo sempre il mio primo rivale, ovvero Joan Mir. Sapevo di dover essere veloce in ogni circostanza e questo mi ha portato a vincere il titolo l’anno scorso. A sua volta, il mondiale mi ha portato ad avere molta più fiducia. L’esperienza di questi ultimi due anni mi aiuta molto a mantenere la calma in questa situazione”.

È ormai un pensiero condiviso da molti quello che Phillip Island possa essere l’occasione giusta per Quartararo per incrementare il proprio vantaggio in classifica, complice un tracciato che ben si adatta alla Yamaha, rispetto alle altre due piste rimaste in calendario. Tuttavia il transalpino smentisce questo fatto: “A dire il vero, è piuttosto divertente questa cosa, perché a inizio anno sapevamo che Barcellona e il Mugello sarebbero state dure per noi, ma su quelle due piste abbiamo preso 45 punti. Invece su ogni pista che pensiamo vada bene per noi succede qualcosa di strano. Quindi non vedo piste buone o meno, e credo che sia la stessa cosa per tutti”.