MotoGP | Quartararo: operazione al dito infortunato dopo Valencia

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota della Yamaha era caduto durante le Prove Libere del Gran Premio della Malesia di sabato, sbattendo violentemente la mano sinistra sull'asfalto e riportando una contusione e lacerazione dell'arto.

Il francese ha applicato il ghiaccio e ha preso parte, pochi minuti dopo, alle qualifiche, finendo ultimo in Q2 e costretto a partire 12° in griglia.

Dopo un controllo da parte del direttore medico del Mondiale, il dottor Angel Charte, è stata rilevata una piccola frattura al dito medio e sono state avviate cure e trattamenti intensivi per consentire al Campione del Mondo in carica di riposare sabato sera e prendere parte alla gara, per la quale è stato dichiarato idoneo.

Domenica Quartararo ha realizzato una delle sue migliori prestazioni della stagione dal GP d'Austria, tornando sul podio (3°) e portando a Valencia lo scontro finale per il titolo con Pecco Bagnaia.

Martedì, dopo il rientro in Europa, Fabio si è sottoposto a una visita di controllo con il fisioterapista a Nizza, sua città natale, dove è stata confermata la prognosi della frattura e si è deciso di effettuare un piccolo intervento al dito per fissare l'osso fratturato.

La Yamaha ha confermato che il pilota dovrà sottoporsi all'operazione chirurgica, ma che non lo farà prima della fine della stagione.

"È tutto a posto, Fabio si è sottoposto a un controllo e dovrà subire un piccolo intervento che non è urgente, quindi sarà fatto dopo Valencia", dove la prossima settimana si disputerà l'ultimo Gran Premio della stagione, seguito dal primo giorno della pre-2023 martedì 8 novembre.

La Yamaha spera di poter offrire a Quartararo il nuovo prototipo con cui gareggerà il prossimo anno dopo un 2022 in cui ha sofferto di più a causa della mancanza di potenza della M1 per cui sembra quasi impossibile difendere il titolo centrato nel 2021.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images