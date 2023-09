MotoGP | Quartararo: “Oggi si sono visti tutti i nostri problemi”

È sesto con la Yamaha e mette a segno un buon risultato in un sabato complicato per tutti in India: Fabio Quartararo dovrebbe essere contento della sua Sprint, tuttavia la sesta posizione non lo soddisfa e si mostra ancora una volta frustrato al termine di una gara che lo ha visto combattere prima con la sua M1 e poi con gli avversari.

“Non so cosa dire”, esordisce El Diablo nel consueto incontro con i media al termine della gara breve al Buddh. “In termini di risultati, è stato sicuramente il migliore, ma in termini di sensazioni e di feeling è stato brutto perché ho potuto vedere tutti i nostri problemi, e sono gli stessi di molto tempo fa. Quindi, alla fine in molti punti riesco a prendere i piloti davanti a me, ma poi in molte zone perdiamo e non posso fare praticamente nulla”.

Sesto, ma insoddisfatto. Così si può riassumere dunque la Sprint di Quartararo, che nonostante un risultato sulla carta buono, continua a lamentare gli stessi problemi di sempre. In particolare, il campione del mondo 2021 si è visto superare nel finale da un Marco Bezzecchi infuocato. Il pilota del team Mooney VR46 è stato autore di una rimonta dal fondo dopo un incidente al via ed è riuscito a sopravanzare Quartararo proprio nelle ultime fasi.

Il sorpasso subito, secondo il pilota di Nizza, evidenzia i grandi limiti della M1, che nonostante i test e le promesse da Yamaha non sono ancora stati risolti: “In uscita dalla curva 3 ho fatto un'ottima manovra, perché si vedeva che all'inizio riuscivo a prendere velocità e sono uscito un po' meglio di Bez. Questo è un problema, ma è uno dei tanti che abbiamo. Ovviamente perdiamo molto in termini di velocità, ma la scorrevolezza in curva che in passato era un punto forte rispetto agli altri, ora è molto peggiore rispetto agli altri in termini di wheelie e di grip. Quindi, ad essere onesti, non vedo un punto migliore degli altri e questo è piuttosto difficile quando si è in gara. Dalla curva 1 alla curva 3 stavo davvero recuperando molto, poi loro andavano, prima di me. È stato un po' così. È stato davvero frustrante”.

Tuttavia, qualcosa di positivo Quartararo riesce a trovarla. Nonostante le grandi difficoltà di guida di una Yamaha che non ne vuole sapere di compiere passi in avanti, El Diablo sottolinea un aspetto che lo aiuta a rincuorarsi: “Frenare molto, molto, molto tardi. Alla curva 4 c'erano chiazze di bagnato e io frenavo come se fosse normale. Se si controlla il nostro ritmo in gara era di mezzo secondo rispetto al nostro time attack durante i 10 giri. Quindi, eravamo davvero al limite. Ma il modo in cui loro possono girare, aprire il gas sul grip è una differenza enorme rispetto a noi”.

Ancora una volta, alla partenza si sono visti incidenti che hanno compromesso la gara di diversi piloti. Anche lo start della Sprint non è stato diverso e proprio questo giovedì in Safety Commission i piloti avevano chiesto penalità più severe per chi innescasse carambole in partenza. In particolare su questo tracciato, dove i timori alla vigilia del Gran Premio erano molti e Curva 1 a imbuto ha destato non poche preoccupazioni: “Beh, sai, ne parliamo in commissione sicurezza. Ma chi fa qualcosa di strano alla Curva 1 deve avere una grossa, grossa penalità. Quale? Non so, non è il mio lavoro, ma ne abbiamo parlato in Safety Commission. Oggi si trattava di due compagni di squadra. Quindi, non è stata una fortuna per Marco, ma alla fine è molto difficile”.