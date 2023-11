MotoGP | Quartararo: “Obiettivo podio, ma nel 2024 si deve rischiare”

Il Gran Premio della Malesia si presentava come un’ottima occasione di riscatto per Yamaha e il venerdì di libere non ha deluso le aspettative. Nonostante Franco Morbidelli sia rimasto per un soffio fuori dalla Q2, il suo compagno di squadra Fabio Quartararo è riuscito a guadagnare l’accesso diretto alla seconda fase di qualifica, che assegna la pole.

"Sono sorpreso, perché non avrei mai pensato di fare un 1'58"3 al venerdì”, ha affermato il francese, soddisfatto della propria prestazione. “Siamo a meno di due decimi dal terzo posto. Sorpreso dal time attack e dal ritmo. Come me lo spiego? Non lo so. Onestamente, ci sono cose che non si possono capire. Credo che a volte si cerchi di cambiare molte cose e di cercare cose che non ci sono”.

“Ovviamente non si può ottenere molto di più in termini di aerodinamica cambiando solo le impostazioni. Questo mi spinge a cambiare molte cose. Qui siamo rimasti alla nostra base e non abbiamo cambiato nient'altro. Penso che questo sia positivo, ma vorrei davvero sapere perché siamo riusciti ad avere un ottimo venerdì", prosegue Quartararo, che si mostra perplesso pur essendo contento del risultato.

Durante le sessioni, Yamaha sfrutta il tempo per provare nuove componenti, che puntualmente trovano riscontro negativo da parte dei piloti. Quartararo inizia a vedere di cattivo occhio tutti questi test: “Ho l'impressione che abbiano bisogno di molti più dati e che non stiano ascoltando completamente le mie sensazioni. Ci sono momenti in cui posso capirli, come ad esempio la prova di una marmitta. L'abbiamo provato una volta e abbiamo scoperto che era peggio. Non c'è bisogno di provarlo altre due o tre volte perché si capisce che non funziona. Penso che sia importante per loro capire e ribaltare la situazione quando qualcosa va storto”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Se la situazione dovesse continuare ad essere complicata, Yamaha potrebbe usufruire delle concessioni in vista dell’anno prossimo. A questo proposito, il francese sogna di avere più libertà: “Vorrei il motore libero, in passato c’era. Non so bene, ma si tratta di più di ciò di cui Yamaha ha bisogno. Servono più test, non so se abbiamo concessioni, ma ci sono sei giorni di test e ci sarò. Ma per me qualsiasi cosa di cui abbia bisogno Yamaha, è dove dobbiamo spingere. La possibilità di usare più motore potrebbe aiutarci molto, con diverse specifiche. Qualsiasi cosa sia possibile avere, la prenderemmo”.

El Diablo però preferisce guardare al weekend e crede di poter avere buone ambizioni in vista della gara: “Penso che abbiamo un minimo di margine, non molto, ma sufficiente per migliorare in qualche curva. A volte si arriva su una pista dove non ci si aspetta di andare bene, come in India. Qui siamo sempre stati veloci, ma è difficile capire per quale motivo non riusciamo ad avere sempre questo feeling. Quando la gomma è usata, possiamo sentirla molto, questa è una cosa abbastanza positiva, ma su alcune piste dove il grip è molto forte, quando mettiamo una gomma nuova non miglioriamo e non facciamo uno step avanti”.

“L’aspettativa ora è quella di lottare per il podio, perché il passo è molto buono. Ovviamente non è facile perché ci sono tanti piloti e siamo in top 5 o top 6 in termini di passo. Non ho guardato bene, ma è quello che posso capire. Mi aspetto e spero di fare una bella qualifica dove siamo nelle prime due file, poi si tratterà di gestire i primi giri, le gomme… ad essere onesti una top 5 sarebbe un ottimo risultato per noi. Sono un po' sorpreso dal fatto che generalmente la prima parte è migliore e la seconda meno. Quest'anno è successo il contrario, quindi dobbiamo trovare delle risposte alle nostre domande, ma credo che sarà molto importante essere intelligenti in futuro. So che la Yamaha ha molte persone che stanno sviluppando la moto, ma dobbiamo prendere grandi rischi per ottenere risultati migliori nel 2024”, conclude con fermezza Quartararo.