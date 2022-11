MotoGP | Quartararo: "Non voglio stressarmi per il titolo"

Si potrebbe quasi dire che Fabio Quartararo non ha niente da perdere a Valencia. E in effetti forse è così, perché avrebbe bisogno di un importante insieme di fattori favorevoli per essere lui a fare festa domenica, celebrando il secondo titolo iridato della sua carriera in MotoGP.

Il pilota della Yamaha arriva all'atto conclusivo della stagione ancora in corsa, ma con ben 23 punti da recuperare nei confronti del leader Pecco Bagnaia. I conti quindi sono presto fatti: il francese ha solo un risultato che gli consentirebbe di sperare, la vittoria. Già di per sé, sarebbe una mezza impresa, visto che è dal GP di Germania, nel mese di giugno, che manca l'appuntamento con il gradino più alto del podio. Ma potrebbe anche non bastare, perché al ducatista basterebbe piazzarsi nelle prime 14 posizioni per vanificare i suoi sforzi.

Partendo da questo presupposto, il primo che non vuole mettersi addosso troppa pressione è "El Diablo" stesso, che preferisce pensare solo a fare del suo meglio e a chiudere in bellezza la stagione, senza fare troppi ragionamenti legati al campionato, che in questa condizioni effettivamente servirebbero a poco.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo disputato una buona gara in Malesia. Mi sono divertito molto ed è stato bello tornare sul podio. Ora sarà molto difficile vincere il campionato. Naturalmente, darò il mio 100% come sempre, ma non ho intenzione di stressarmi troppo per il titolo. E' l'ultimo GP della stagione e voglio godermelo, concludendo con un buon risultato", ha detto Quartararo.

Questo non vuol dire comunque che nel box della Casa di Iwata si presenteranno con l'atteggiamento di quelli sconfitti in partenza, perché se c'è qualcosa che ci ha insegnato questa stagione è che gli scenari possono cambiare in modo repentino e molto rapidamente. Il team manager Maio Meregalli quindi invita a crederci fino alla fine.

"Sappiamo che assicurarsi il titolo sarà difficile. L'unico modo sarebbe che Fabio vincesse e che il nostro rivale non facesse punti. Non è certo un compito facile, ma non perderemo la speranza fino alla bandiera a scacchi. Il nostro spirito combattivo rimane alto e daremo il massimo questo fine settimana", ha concluso Meregalli.