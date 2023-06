MotoGP | Quartararo: "Non so se è un segnale, ma è bello stare davanti"

Sulla carta avrebbe dovuto essere un weekend in cui stringere i denti, visto che è arrivato ad Assen con l'alluce sinistro fratturato, invece è stato forse quello che ha regalato più soddisfazioni a Fabio Quartararo in una stagione fin qui molto travagliata.

Stamattina ha mancato la prima fila per una questione di millesimi e poi nella Sprint aveva tagliato il traguardo in quarta posizione, ma si è visto consegnare il podio dalla Direzione Gara, che ha penalizzato la KTM di Brad Binder di 3" per essere andato oltre i limiti consentiti della pista proprio nel tentativo di difendersi dal francese. La prima top 3 per lui e per la Yamaha in una Sprint, anche se "El Diablo" non sembra troppo convinto che questa possa essere l'inizio di una svolta.

"Non so se è un segnale, ma è stato bello fare la gara con quelli davanti e non finire troppo lontano dal primo. Siamo contenti, ma ora dobbiamo provare a fare una bella gara anche domani, sperando di riuscire a fare un bel risultato", ha detto Quartararo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Il tracciato olandese sembra favorevole alle caratteristiche della M1, così come probabilmente potrebbe esserlo Silverstone, dopo la pausa estiva. Tuttavia, Fabio ha ribadito che anche qui, anche se le cose vanno meglio, non se la può ancora giocare alla pari con la concorrenza.

"Il problema è che fuori dall'ultima curva, fuori dalla curva 5 e fuori dalla curva 8 gli altri mi vanno via. Io poi li riprendo, ma gli altri non è che vanno a spasso, quindi è difficile sorpassare. Hanno un passo molto simile al nostro, ma fanno delle traiettorie completamente diverse. Questo va bene per fare il passo quando sei completamente da solo nella FP3, ma fare una gara e fare i sorpassi è molto difficile in queste condizioni".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

E da questo punto di vista servirà parecchia pazienza, perché ad Iwata ormai il lavoro sembra già essere rivolto alla moto del 2024. In questo momento, infatti, sembra difficile poter trovare un qualcosa che migliori radicalmente la situazione per la moto di quest'anno.

"Stanno lavorando, ma non stanno trovando le soluzioni. Per la seconda parte della stagione non avremo niente, stanno lavorando per l'anno prossimo, quindi spero che lo stiano facendo in maniera intensa. Siamo molto lontani, ma è perché dobbiamo usare uno stile di guida 'old school' che non va bene per lottare in gara".

Infine, gli è stato domandato come vanno le cose con l'alluce fratturato: "Il dolore non è un grosso problema, anche perché con l'antidolorifico si sente dall'inizio alla fine, ma non aumenta durante la gara. Il problema semmai è che mi fa muovere la moto un po' troppo nelle curve a sinistra perché la gamba trema".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images