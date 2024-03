MotoGP | Quartararo: "Non siamo da titolo, alla Yamaha serve tempo"

Fabio Quartararo si avvicina alla stagione 2024 con un nuovo spirito. Negli ultimi anni sperava di poter lottare per il Mondiale, obiettivo raggiunto nel 2021 e mancato per un soffio nel 2022, ma da allora ha dovuto fare i conti con le crescenti difficoltà della Yamaha, che non è stata in grado di competere per la vittoria nella scorsa stagione.

Il costruttore giapponese ha finalmente deciso di rivedere il proprio approccio ricorrendo a consulenze esterne, che hanno portato all'assunzione di Max Bartolini, il nuovo direttore tecnico arrivato dalla Ducati, e a modifiche più chiare della moto, come Quartararo chiedeva da diversi anni.

Pur vedendo un'evoluzione positiva, il francese sa che ci vorrà del tempo prima che si concretizzi in termini di prestazioni in pista, cosa che ora è pronto ad accettare. Nella conferenza stampa di Losail, Quartararo ha espresso la speranza di arrivare tra i primi cinque piuttosto che di vincere e di vedere la Yamaha progredire di gara in gara. Non vuole ancora pensare alla moto che guiderà nel 2025, anche se dice "dovremo ascoltare tutti" quando sarà il momento di discutere del suo futuro.

Iniziate la stagione con più ottimismo rispetto al 2023? Qual è la situazione attuale della Yamaha?

"Penso soprattutto che abbiamo fatto progressi nel modo in cui lavoriamo. C'è una mentalità completamente diversa nel team. Penso che abbiamo fatto progressi, ma tutti hanno fatto progressi, ed è per questo che al momento siamo in difficoltà. Abbiamo bisogno di molto più tempo. Credo che i nuovi ingegneri stiano facendo un ottimo lavoro e al momento siamo ancora lontani. Non credo che siamo ancora in grado di lottare per le posizioni che vogliamo. Faremo del nostro meglio, dall'inizio alla fine".

Cosa porteranno le concessioni alla Yamaha?

"È molto importante poter cambiare molte cose sulla moto. Penso che il motore sia abbastanza buono, ma sarà bene poter fare più prove durante la stagione, perché le idee dei nuovi ingegneri sono buone e hanno bisogno di un po' di tempo. È davvero complicato testare queste cose in un fine settimana, soprattutto l'elettronica. È bello poter fare questi test senza passare da Cal (Crutchlow, collaudatore della Yamaha). Lui fa un ottimo lavoro, ma credo che sia meglio testare da soli ciò di cui si ha bisogno. Ecco perché le concessioni sono buone, anche perché abbiamo solo due moto".

Quali sono gli aspetti che la Yamaha deve migliorare?

"Ci sono molte aree in cui dobbiamo migliorare. L'anno scorso, il ritmo di gara era molto migliore dei tempi sul giro. Sappiamo quanto sia importante essere in Q2 entro venerdì pomeriggio. Ci sono cose come l'elettronica, il modo in cui entriamo in curva, il modo in cui usiamo il pneumatico posteriore in ingresso, che peggiorano di anno in anno. Ci stiamo concentrando troppo su alcune aree, dobbiamo tornare alle cose che avevamo nel 2019 e nel 2021, alla guida molto più fluida che avevamo. Credo che ci serva ancora molto tempo per capire bene di cosa abbiamo bisogno".

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cosa ti preoccupa di più per la stagione 2024?

"Penso che sia il modo in cui lavoriamo. È totalmente nuovo, sono arrivate delle persone in squadra, è cambiata totalmente la mentalità e credo che la squadra abbia bisogno di più tempo, di più gare, per adattarsi. Non sono preoccupato di nulla, dobbiamo solo fare più progressi del previsto ogni volta che scendiamo in pista".

Cosa cambia quando si sa che non si lotta per il titolo?

Non è facile. Già l'anno scorso è stato difficile accettare la posizione in cui mi trovavo. Nelle prime sette o otto gare non mi sentivo bene. A casa non andavo bene. Quando si lotta per il Mondiale per tre anni di fila e ci si trova in questa situazione, non è mai facile. Ma, realisticamente, bisogna sapere a che punto si è: non siamo in grado di pensare al campionato. Sto lavorando sodo, e credo che anche la Yamaha stia lavorando sodo. Il progetto è molto più chiaro rispetto all'anno scorso, quindi stiamo facendo progressi. Ci vorrà tempo, ma credo che saremo molto, molto più veloci".

I miglioramenti della Yamaha in termini di velocità massima saranno più utili in qualifica o in gara?

"Può non fare differenza sul singolo giro, ma per lottare in gara è molto più facile - o meno difficile - prepararsi ad un sorpasso o essere più vicini al pilota che precede. Penso che saremo in grado di guidare in modo più simile agli altri costruttori. L'aerodinamica che abbiamo è un po' più leggera rispetto agli altri, ma la crescita del motore dimostra che la Yamaha sta facendo buoni progressi e sta lavorando sodo, perché il più grande cambiamento durante l'inverno è stata la velocità massima e siamo abbastanza soddisfatti di questo".

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con la Yamaha avete fissato una scadenza per parlare del 2025?

"Non c'è una scadenza. Non ci sono state discussioni reali con la Yamaha. Penso che avrò bisogno di un po' di tempo per vedere il progetto, la mentalità della squadra e come stanno andando le cose con i nuovi ingegneri. Per il momento, posso dire che hanno fatto progressi, come ho detto nelle risposte precedenti. Ma credo che dovremo ascoltare tutti".

Quando potrà tornare a puntare alla vittoria la Yamaha?

"Spero il prima possibile, ma credo che il piano della squadra sia anche quello di fare dei test dopo qualche gara, per migliorare l'elettronica e il feeling. Ma è difficile prevedere quando la moto sarà pronta. L'anno scorso non siamo riusciti a fare meglio del terzo posto in gara. Spero che quest'anno saremo in grado di lottare per la vittoria quando sentiremo di poterlo fare. Penso che dobbiamo fare un passo alla volta e non pensare ancora alla vittoria, ma a finire tra i primi 5, per poi progredire man mano".