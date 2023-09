MotoGP | Quartararo: "Non potevo lasciarmi sfuggire questo podio"

Dopo aver ingoiato tanti bocconi amari, Fabio Quartararo e la Yamaha sono tornati a sorridere al Buddh International Circuit. Partendo bene dalla terza fila, finalmente "El Diablo" si è regalato una gara da protagonista, artigliando un podio domenicale che gli mancava da Austin (anche in Olanda era arrivato terzo, ma nella Sprint).

E' vero che ha potuto approfittare anche delle cadute di Pecco Bagnaia e di Marc Marquez davanti a lui, ma all'ultimo giro ha avuto anche la chance di conquistare il suo miglior risultato del suo 2023, perché era riuscito ad infilare anche Jorge Martin, portandosi in seconda posizione. Il portacolori del Prima Pramac Racing gli ha risposto quasi subito, ma per il campione 2021 questa rimane una domenica da ricordare con il sorriso.

"Sono stato veramente al limite dal primo all'ultimo giro. Ho avuto un po' di problemi all'inizio della gara, perché facevo molta fatica a fermare la moto, però poi ho trovato veramente un bel passo. Sono contento, perché questo weekend abbiamo avuto un ritmo molto buono. Sappiamo esattamente dove perdiamo, quindi possiamo essere felici di essere riusciti a fare una gara così", ha detto Quartararo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quello di oggi è sembrato di nuovo un Quartararo molto determinato, ma lui ci ha tenuto a precisare che dà sempre il massimo, ma che quando si ritrova a partire indietro non c'è veramente da fare per riportare in alto questa M1 che non ha il sorpasso tra i suoi punti forti.

"Ogni volta che vado in pista ci credo, ma quando arrivi a Misano e tutti hanno tanti dati, nella FP1 ti ritrovi subito ad otto decimi. Qui non avevamo iniziato bene, perché avevo potuto fare solo 9 giri nel primo turno, però poi sono stato veloce a capire la pista e a trovare il limite della nostra moto".

Jorge Martin, Pramac Racing, il vincitore della gara Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Srinivasa Krishnan

"In qualifica sono riuscito ad entrare in Q2 e in gara sappiamo che se alla partenza ci mettiamo davanti possiamo tenere un buon ritmo. Il problema è che se invece partiamo male, poi non riusciamo a sorpassare, come è successo a Misano. Dobbiamo trovare qualcosa per qualificarci sempre nelle prime tre file da qui alla fine dell'anno".

Quando poi gli è stato chiesto se si sia fatto un'idea su quale sia la moto giapponese migliore tra Honda e Yamaha, ha detto: "Dipende un po' dalle piste, perché questo weekend sono state veloci tutte le Honda e non andavano così male come a Misano, quindi forse nelle ultime gare hanno trovato qualcosa. Noi facciamo fatica, ma non possiamo lasciarci sfuggire le opportunità come oggi".

All'ultimo giro era riuscito ad infilare Martin per la seconda posizione e la replica del madrileno era sembrata piuttosto ruvida, ma il francese non sembra pensarla così: "Alla fine è stato un sorpasso corretto: Jorge aveva più grip di me, io scivolavo, mi muovevo e non potevo fare nulla. È stato assolutamente corretto".

Infine, insieme a Livio Suppo hanno regalato un momento di gossip, perché il manager italiano ha rivelato che avrebbe voluto portare Fabio in Suzuki se la Casa di Hamamatsu non si fosse ritirata e il francese ha replicato con un sorriso: "Eravamo abbastanza vicini, ma non posso dire niente di più".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images