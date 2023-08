MotoGP | Quartararo: “Motivazione? Non c‘era, ma accetto le cose”

Da quando ha debuttato in MotoGP nel 2019 con l’allora team Petronas SRT, Fabio Quartararo è stato costantemente in lotta per il podio con la Yamaha, vincendo gare tra il 2020 e il 2022 e conquistando il titolo nel 2021.

Ma dalla seconda metà della scorsa stagione, i buoni risultati hanno iniziato a diminuire e la mancanza di competitività della sua Yamaha è diventata sempre più evidente. Dopo 10 gare della stagione attuale, Quartararo ha all’attivo solo due podi, un terzo posto al Gran Premio delle Americhe e un altro terzo posto nella Sprint di Assen.

Se lo scorso anno in questo periodo era al comando della classifica, quest’anno El Diablo è 11° in campionato con 178 punti dal leader Pecco Bagnaia. Dal rientro dalla pausa estiva a inizio mese, il francese ha iniziato ad approcciare alle gare in maniera diversa, sapendo di non poter lottare per la vetta ogni weekend.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Avendo ammesso di aver perso la motivazione nella prima parte di stagione, Quartararo afferma che il nuovo approccio punta a riportarlo a ritrovare il divertimento nelle gare. Quando gli è stato chiesto come è stato alterare la sua mentalità, ha risposto: “Rispetto a lottare con i top riders, è difficile. Ad essere onesto, nella prima parte di stagione non ero nemmeno motivato".

“Ho lottato per il mondiale per tre anni di fila, ora sto lottando per i punti”, ha proseguito. “Quindi, ovviamente, la motivazione non c’era molto. ma ora sto accettando di lottare per queste posizioni per riavere la motivazione, almeno per dare il miglior feedback possibile e provare a divertirmi un po’ in gara”.

Alla domanda se si aspettasse qualche miglioramento da Yamaha per la M1 nelle prossime gare ha aggiunto: “A Barcellona o Misano avremo qualche piccolo aggiornamento, ma non è sicuro”. I test dopo il GP di San Marino saranno cruciali per Quartararo nella sua decisione per il futuro dopo il 2024, dato che Yamaha porterà la prima versione della moto del prossimo anno.