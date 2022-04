MotoGP | Quartararo: “Miller si lamenta del mio sorpasso? Non mi importa”

Fabio Quartararo partiva dalla pole position e in condizioni di asciutto era il grande favorito per la vittoria del Gran Premio dell’Indonesia. Ma la pista di Mandalika ci ha già insegnato a novembre con la Superbike che il vero protagonista del weekend è il meteo e anche oggi la storia si è ripetuta in MotoGP. La pioggia si è abbattuta sul tracciato a pochi minuti dall’inizio della partenza della gara della classe regina, costringendo piloti e squadre a cambiare tutto in corsa.

La partenza ritardata e sotto la pioggia ha capovolto la situazione e si sa, in condizioni di pista bagnata il campione del mondo in carica soffre sempre un po’. Nelle prime fasi di gara sembrava faticare moltissimo, salvo poi trovare un ritmo infernale nella seconda metà e volare verso il suo primo podio in MotoGP sul bagnato. Dovendo rimontare ed effettuare sorpassi, Quartararo non ha avuto il tempo materiale di avvicinarsi al vincitore Miguel Oliveira, ma è stato autore di una gara più che solida, conclusa in seconda posizione.

Il risultato odierno lascia soddisfatto il pilota Yamaha, che ritiene di aver disputato una grande gara. Con il podio di Mandalika, El Diablo è terzo nella classifica generale, a soli 3 punti dal leader Enea Bastianini: “Non ho parole, perché alla fine quando aspetti una gara sull’asciutto e sai di avere il ritmo per vincere, ma all’improvviso piove tanto, pensi che devi trovare qualcosa. È un peccato che fosse piovuto, mi sarebbe piaciuto disputare una gara sull’asciutto. Il passo era buono, ma comunque un podio sotto l’acqua è straordinario”.

Il campione in carica però non pensa che i miglioramenti visti sul bagnato possano aver influenzato le prestazioni sull’asciutto: “Non credo che le migliorie sul bagnato abbiano fatto perdere qualcosa sull’asciutto, perché l’anno scorso avevamo una moto che sul bagnato era uguale al 99%. Si tratta solo di trovare più grip, e io non ho mai visto una pista con questo grip al posteriore, penso fosse molto bello da guidare. La moto sull’acqua non è cambiata dall’anno scorso, dobbiamo solo trovare qualcosa per avere il feeling con il posteriore”.

“Sull’acqua mi sono sentito bene”, prosegue Quartararo. “Quando ero quinto alle spalle di Rins ho visto che avevo la possibilità di fare un po’ meglio, quindi ho dato tutto ma non vedevo più niente nel casco. Ho visto che Zarco e Miller lottavano un po’ e mi sono detto che quello era il momento di spingere e prendermi la seconda o la terza posizione. Ho fatto dei sorpassi abbastanza belli, aggressivi, questa cosa mi mancava. Ho sorpassato il prima possibile perché so che su questa pista non ci sono molte opportunità. Me le sono create da solo, e questa è una cosa molto buona”.

Nei vari sorpassi, c’è stato anche quello con Jack Miller nella lotta per il podio. I due hanno avuto una battaglia tra sorpassi e controsorpassi, ma l’australiano della Ducati, che ha tagliato il traguardo in quarta posizione, è rimasto piuttosto contrariato dalle manovre di Quartararo. Il francese si difende: “Il sorpasso è stato buono, ci siamo un po’ toccati, a un certo punto ci siamo toccati anche con Rins. Questo rende le battaglie ancora più belle, sto imparando a essere nella lotta e nei contatti, oggi ho imparato molto. Non ho sentito cosa ha detto Miller, ma so che si è un po’ lamentato del fatto che l’ho colpito. Onestamente, non mi importa. Ho fatto la mia gara, ho fatto un sorpasso. C’è stato un piccolo contatto e non penso che fosse aggressivo. Se lo avesse fatto lui a me, non avrei detto niente. Credo che faccia così perché è finito fuori dal podio ed era un po’ arrabbiato”.

Una volta archiviata l’Indonesia, è il momento di pensare all’Argentina, dove la MotoGP torna dopo due anni di assenza. Quartararo è convinto che la gara di Termas de Rio Hondo sarà la più complicata ed è pronto a stringere i denti: “Per me l’Argentina sarà la gara più difficile dell’anno, ma alla fine io darò il massimo come sempre e penso che tutto sommato potremo fare qualcosa di bello. Ma i punti di questa gara sono molto importanti, soprattutto in queste condizioni. Non ero mai stato così in alto e per una volta che posso, sfrutto così la moto. Ma sappiamo che in ogni pista l’aspetto che manca sulla nostra moto è il grip al posteriore e oggi ce n’era tanto, quindi vuol dire che abbiamo fatto uno step molto grande”.