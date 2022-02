MotoGP | Quartararo mette pressione a Yamaha: “Il mio futuro è aperto”

Quando mancava poco meno di mezz’ora al termine della seconda giornata di test della pre-stagione MotoGP a Mandalika, Fabio Quartararo ha chiuso il suo giro in 1’31”564, che lo ha portato ad andare al comando della classifica dei tempi. Questo accadeva al suo 66esimo giro completato della giornata.

Tuttavia, nei minuti successivi, il francese ha visto come la Ducati di Luca Marini, la Honda di Marc Marquez e la Aprilia di Maverick Vinales avessero migliorato il suo tempo, senza che il portacolori Yamaha potesse rispondere nei seguenti tentativi. Il campione del mondo in carica ha così concluso la sua giornata di test in Indonesia in quarta posizione, dopo aver completato 68 giri, il più rapido dei quali lo ha fatto collocare a 275 millesimi da Marini, leader del secondo giorno.

“Ducati ha otto moto e tutti i piloti vanno veloci. Devo migliorare qualcosa nel giro veloce, perché non solo al livello che mi aspettavo”, ha spiegato Fabio Quartararo al termine della giornata. Il pilota di Nizza ha poi aggiunto: “In termini di ritmo mi sento molto bene, mi sento veloce”.

Quartararo è tornato ad approfittare dell’opportunità di mettere pressione a Yamaha, affinché migliori la moto prima dell’inizio della stagione: “Chiaramente mi aspettavo un miglioramento della moto e questo fa sì che il mio futuro sia aperto. Devo guardare l’opzione migliore per me”.

Il francese ha parlato anche del nuovo tracciato di Mandalika, che divide i piloti. La pista sta ricevendo delle critiche, ma anche degli elogi da parte dei piloti, che ci hanno girato per due giorni: “In termini di sicurezza, è uno dei circuiti più sicuri. Chiederemo che la pista sia pulita, perché quanto abbiamo visto ieri è stato molto pericoloso”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images