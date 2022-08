MotoGP | Quartararo: “Meglio andare con calma che rischiare”

Il Gran Premio di Gran Bretagna è partito in salita per Fabio Quartararo, che sarà costretto a scontare i n gara la penalità comminata ad Assen cinque settimane fa per l’incidente che ha causato in cui ha coinvolto Aleix Espargaro. La sanzione e il Long Lap Penalty (che dovrà effettuare come penalità per la caduta) sono stati al centro delle polemiche nel corso del weekend per via della poca uniformità di giudizio.

Ma il campione del mondo in carica preferisce lasciarsi alle spalle tutto ciò che non riguarda la pista e si concentra su un fine settimana complicato da gestire. Quartararo scatterà dalla quarta casella e aprirà la seconda fila, ma paga un ritardo dal poleman Zarco di soli 171 millesimi. Si tratta di una classifica molto corta, con i primi dieci piloti racchiusi in meno di otto decimi, perciò sarà fondamentale la strategia.

Per Quartararo lo sarà ancora più che mai, dato che dovrà scontare la penalità e provare a recuperare quante più posizioni possibili una volta rientrato dal Long Lap Penalty: “Non sono io a scegliere quando farlo, sarà la Direzione Gara, che lo deciderà entro i primi tre giri. Speriamo di riuscire a farlo quando il gruppo sarà già un po’ sgranato, anche perché è un po’ pericolosa l’uscita. Spero che la Direzione Gara me lo imponga il più tardi possibile, così sarà più sicuro per me e per gli altri, ci saranno meno rischi all’uscita”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ad ogni modo Quartararo non si risparmierà in gara e andrà all’attacco, senza pensare troppo al campionato. In questo senso potrebbe essere “favorito” da un Aleix Espargaro sicuramente stoico ma decisamente dolorante dopo la bruttissima caduta avuta nelle FP4. Nonostante il diretto rivale non sia al 100% della sua forma fisica, il pilota Yamaha dovrà confrontarsi con una griglia decisamente competitiva e non è ossessionato all’idea di dover vincere a tutti i costi: “Noi dovremo fare il massimo, e poi vedremo che ritmo avremo. Rispetto allo scorso anno il gruppo è più compatto, la gomma non cala, ma questa è una cosa che si dovrà vedere in gara”.

“Zarco è il più veloce, ma noi abbiamo il ritmo per lottare”, afferma El Diablo dando uno sguardo ai suoi rivali. Il campione in carica condividerà la seconda fila proprio con Aleix Espargaro, sesto, e con Pecco Bagnaia, più opaco in questa qualifica e quinto in griglia. I due sono i principali contendenti al titolo, ma il pilota di Nizza guarda a se stesso: “Pecco non è lontano, così come Aleix. Non penso che la caduta cambi qualcosa per lui. Io però preferisco prendere il Long Lap con calma piuttosto che finire in terra. Non penso che questo mi cambi la vita”.

“Sembra che con il Long Lap guadagni tempo, ma non l’ho capita questa cosa”, spiega Quartararo in riferimento alla polemica sorta per la sanzione. “In realtà non ho ancora trovato qualcuno che dicesse che meritavo questa penalità. Ho commesso un errore, ma bisogna rimuoverlo dopo un mese e mezzo. Ci sono circuiti in cui si perdono 3 secondi, in altri, come al Sachsenring, in cui si perdono cinque decimi. Qui a Silverstone invece si perde più di un secondo. Probabilmente troveremo del traffico al rientro, ma non possiamo fare altrimenti. Io ho dato il massimo per partire il più avanti possibile e ho ottenuto una quarta posizione in griglia”.