MotoGP | Quartararo: “Marquez merita complimenti per la sua determinazione”

Marquez ha deciso di non disputare dal Gran Premio di Germania di domenica dopo essere incappato nella quinta caduta del weekend nel warm-up. L'incidente gli ha procurato una piccola frattura al pollice, ma è stato dichiarato idoneo a correre dal team medico della MotoGP.

Il pilota Honda ha saltato tre gare per infortunio dopo la caduta in Portogallo e non ha ancora visto la bandiera a scacchi in un Gran Premio, mentre il suo miglior risultato rimane il podio nella gara sprint dell'Algarve. Alla domanda su Marquez, Fabio Quartararo ha risposto: "Certo, è difficile per lui perché capisco benissimo che dal 2020 con l'infortunio... è salito sul podio da allora, ovviamente.

"Ma per me è il migliore. Non ho parole su di lui. Dà sempre il 100%. Chi è che si schianta cinque volte solo per cercare di essere migliore, per cercare di essere al top? Per me è mentalmente uno dei più forti, ma è arrivato anche il momento degli infortuni. Si è rotto il pollice questa mattina, quindi posso capire che si stia spingendo al massimo. È strano dirlo, ma complimenti per quello che sta facendo".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo sta avendo problemi simili con la Yamaha nel 2023, il campione del mondo 2021 ha infattiottenuto solo un podio finora. Per questo motivo, dice di poter capire la situazione di Marquez e crede che anche il resto del paddock lo faccia. "Il fatto è che controlliamo un po' con quello che abbiamo", ha aggiunto. "La Honda gira un po' meglio di noi, ma in frenata siamo un po' meglio di loro. Quindi, questo può evitare un po' le cadute. Ma si è sempre al limite, e soprattutto qui non sono riuscito a mostrare il mio potenziale. Dall'inizio dell'anno stiamo vivendo momenti difficili e posso capire Marc al 100%, e credo che tutti qui lo capiscano".

Quartararo ha faticato fino al 13° posto nel GP di Germania di domenica, dopo aver azzardato una gomma morbida mentre la maggior parte del gruppo ha scelto la media posteriore. Pur ammettendo che si è trattato di un errore, ha riconosciuto che il suo potenziale non era superiore al 10° posto e che quindi valeva la pena rischiare.

"Ad essere sincero, quando ho visto la posizione in cui eravamo, ho voluto provare la gomma morbida", ha detto della sua gara di domenica. Ho sbagliato completamente perché fin dal primo giro avevo bisogno di un po' più di aderenza per i primi giri e in realtà non ne avevo. Il pneumatico calava tantissimo. Ho preso una decisione sbagliata con le gomme, ma finire P10 o P13 non è una grande differenza. Il potenziale con le medie era una decima posizione, non di più”.