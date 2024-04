MotoGP | Quartararo: “L’addio di Marc a Honda ha svegliato Yamaha”

Fabio Quartararo ha rinnovato con Yamaha in maniera inaspettata e molto presto durante la stagione, molto prima che il marchio giapponese iniziasse a mostrare un passo avanti importante nello sviluppo. Questo ha portato a tante speculazioni sui reali motivi di questa manovra.

Il francese rinnova la sua fiducia a Iwata e pensa che riusciranno a far tornare competitiva la M1, ma non sono pochi coloro che credono che l’importante offerta economica per rinnovare abbia superato qualsiasi altra opzione, cosa a cui lo stesso Fabio dà importanza, “non prendiamoci in giro”, afferma.

Dopo aver annunciato il rinnovo, Quartararo è volato ad Austin e lì ha intrattenuto una conversazione con Canal +, la televisione che detiene i diritti della MotoGP in Francia: “È un momento che molte persone stavano attendendo. La mia scelta è stata quella di rimanere in Yamaha, non per difetto, ma per il progetto”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Lì, El Diablo ha spiegato che l’addio di Marc Marquez alla Honda ha aperto gli occhi a Yamaha: “Penso che il passaggio di Marquez da Honda a Ducati abbia svegliato molte persone in Yamaha. Hanno preso molti nuovi ingegneri e stanno succedendo molte cose in Italia (la sede del team) e non in Giappone. La velocità con cui si possono cambiare i pezzi si è trasformata totalmente. Penso che fosse molto interessante per me continuare con Yamaha”.

“Ovviamente, capisco perfettamente che le persone abbiano dubbi sulla mia scelta, anche perché qualche mese fa io stesso ero davvero pronto ad andare in un altro team”, ha ammesso riferendosi all’offerta di Aprilia, dopo aver riconosciuto di aver avuto dei contatti.

“Non dirò molto, ma Yamaha sta investendo cifre considerevoli per ottenere una moto migliore. Penso che sia uno degli unici marchi che investono tanto in questo progetto. Vedremo dei miglioramenti già quest’anno, penso che questa stagione sarà molto difficile, anche solo per ottenere dei podi. Ma penso che il lavoro che facciamo ora sarà molto importante per i prossimi due anni”, prosegue.

66

Ciò che a nessuno sfugge è il fatto che Quartararo, nel biennio 2025-2026, diventerà il pilota più pagato della griglia di partenza, con 25 milioni di euro totali. Da qui anche il fattore economico ha avuto valore al momento di prendere la decisione.

“Non prendiamoci in giro, penso di avere un valore come pilota e Yamaha lo sa molto bene. Per me è un onore che un marchio come Yamaha investa su di me. Sono con loro da diversi anni. Il motivo principale, ovviamente, è il progetto per i prossimi anni. In termini economici, penso che questo abbia influito in minima parte su ciò che è stato messo in conto su questo contratto”, afferma.

“Sinceramente, anche io ho un ego, ho orgoglio. Con Yamaha abbiamo vinto il titolo e, negli ultimi due anni, abbiamo toccato il fondo. Racconto anche questo. Voglio tornare in vetta con la marca che mi ha dato l’opportunità di cambiare la mia carriera, con il marchio che ha cambiato la mia vita, conclude il nizzardo.