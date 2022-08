MotoGP | Quartararo: "La penalità è una motivazione in più" Il leader del Mondiale dovrà fare i conti con una long lap penalty frutto dell'incidente con Aleix Espargaro ad Assen, ma non vuole darsi per vinto su una pista sulla carta favorevole come Silverstone. Nuovo inizio invece per Franco Morbidelli, che deve riscattare un "girone d'andata" da soli 25 punti.