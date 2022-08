MotoGP | Quartararo: "In qualifica la moto è fuori controllo!"

Il Red Bull Ring è una pista Ducati e si sapeva già alla vigilia del Gran Premio d’Austria, ma le qualifiche hanno mostrato uno strapotere incredibile che ha annichilito tutti gli altri avversari, primo tra tutti Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica sta lottando non solo contro l’armata delle Desmosedici, ma anche con una M1 indomabile da cui non riesce a tirare fuori il risultato che vorrebbe.

El Diablo ha concluso la qualifica in Stiria in quinta posizione, a poco più di due decimi dal poleman Bastianini. Il portacolori Yamaha è il primo dei piloti non-Ducati e tutto questo sembra essere tutto sommato il quadro di un sabato positivo se si pensa a quanto siano forti le Rosse. Tuttavia, il francese si mostra tutt’altro che soddisfatto al termine della qualifica al Red Bull Ring.

Così come in altri weekend, Quartararo ribadisce quanto siano evidenti i miglioramenti dei suoi avversari mentre in Yamaha restano fermi al venerdì, senza fare alcun progresso che li porti a giocarsela già dalla qualifica: “Credo che questo sia un po’ lo specchio del nostro weekend: il venerdì è perfetto, il sabato va bene, ma gli altri fanno un grande passo in avanti e noi rimaniamo fermi. Quindi è difficile fare miglioramenti, mi spingo al limite ma non è mai abbastanza. Sono sempre deluso dal risultato, ma mi ci sto abituando e la cosa più importante è che so di aver dato il 100%”.

La delusione per il quinto posto è palpabile, ma ancora di più guardando “l’armata Ducati”; ce ne sono ben quattro nelle prime quattro posizioni, un risultato incredibile per le Rosse di Borgo Panigale, che sembrano davvero non avere rivali: “Ogni gara diventa sempre più difficile battere le Ducati, non so se questa è la gara più dura in questo senso, ma sta di fatto che in ogni sessione sono circondato dalle Ducati. Questo significa che vanno velocissimi sempre e non sarà facile batterle. La chiave per domani è difficile trovarla, bisognerà fare una partenza perfetta, un primo giro perfetto e conservare le gomme. Poi vedremo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo è molto duro al momento di parlare dei problemi della sua M1. Il pilota di Nizza spiega quali sono le difficoltà che incontra soprattutto al sabato nel giro secco: “In qualifica, ad ogni curva non so mai se giro o se finisco nella ghiaia. Questa è la cosa più difficile, l’anteriore si muove molto, così come tutta la moto e durante la qualifica non ho mai un grande controllo. Sul passo gara siamo messi meglio, ma in qualifica la moto è fuori controllo. Questo è il problema, lo scorso anno e anche nel 2019 non c’era questo problema. Quest’anno invece è un incubo e non mi permette di divertirmi come vorrei in qualifica”.

La speranza del campione del mondo in carica è quella di fare dei passi in avanti nei test di Misano, in programma dopo la gara sulla pista romagnola. Lì avrà anche il supporto di Cal Crutchlow, che a partire da quel momento subentrerà al posto di Andrea Dovizioso, che si ritira dopo il gran premio di casa: “Non abbiamo ancora parlato della nuova moto, ma penso che a Misano proveremo la 2023. Non so se proveremo cose per il prossimo anno, ma Cal farà tanti chilometri e non so se è al 100% per correre di nuovo. Ma ovviamente girerà tanto e appena farà i test sono sicuro che farà un grandissimo lavoro”.

Infine, Quartararo fa un ultimo appunto sulla Sprint Race, ufficializzata oggi con una conferenza stampa speciale (qui l’articolo completo): “Per me il Gran Premio è la domenica, la Sprint Race non è una gara. Usare la gara veloce come qualifica? Io faccio quello che mi dicono di fare, ma credo che le posizioni da cui dobbiamo iniziare le gare vere siano da stabilire in qualifica. Fare 14 giri nelle FP4 o in gara non è la stessa cosa, per esempio qui. Si rischia di più e si usa più energia in gara. Non voglio più rispondere a queste domande, ma non cambierò la mia opinione su questo tema”.