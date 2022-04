MotoGP | Quartararo: "In Argentina tutto ha avuto inizio"

Il Gran Premio di Argentina resterà nella memoria dei piloti per l’annullamento delle attività previste al venerdì a causa del ritardo nella consegna del materiale, ma per Fabio Quartararo il ricordo più profondo risale al 2018.

In quell’anno, infatti, il pilota francese ha toccato il fondo in Moto2 per poi riuscire a riemergere e laurearsi campione del mondo MotoGP dopo soli 3 anni.

“Quello che ho vissuto in questi ultimi tra anni è come un sogno. Sono passato da un momento davvero brutto a conquistare il titolo. La gara di Moto2 del 2018 è stata la peggiore della mia vita, ma ha rappresentato una svolta ed ora possono riderci sopra dopo essere riuscito a laurearmi campione”.

Quartararo ha poi sottolineato come la Yamaha sia tra i team che non è stato colpito dal ritardo della consegna del materiale.

“Noi abbiamo tutto, ma è un peccato per gli altri. Stiamo incrociando le dita affinché tutto arrivi in tempo, ma per i meccanici sarà una sfida e dovranno affrontare un gran lavoro. Sabato sarà una lunga giornata, anche se in realtà perderemo una sola sessione”.

Fabio è arrivato in Argentina dopo aver fornito una grande prestazione in Indonesia chiudendo sul secondo gradino del podio.

“Quando siamo arrivati a Mandalika avevano riasfaltato il tracciato e non sapevamo cosa aspettarci. Sull’asciutto avevamo un buon ritmo, ma con la pioggia era tutta un’incognita. Il grip, però, è stato pazzesco e ci è voluto un po' di tempo per capire che potevo andare molto veloce. Fondamentalmente la moto si è comportata come sull’asciutto vista l’alta aderenza fornita dall’asfalto”.

Podio: Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

La MotoGP ha corso in Argentina l’ultima volta nel 2019 e con il via al weekend che arriverà soltanto sabato c’è il rischio per i piloti di trovarsi a girare su una pista sporca.

“Negli ultimi anni in occasione dei test in Qatar abbiamo avuto modo di pulire la pista prima della gara ufficiale, mentre quest’anno, non essendoci stati i test, la pista all’inizio non era in buone condizioni. Qui non corriamo dal 2019, il mio primo anno in MotoGP, e non so cosa aspettarmi. Come sempre cercherò di dare il massimo”.

Quartararo ha poi voluto fornire il proprio punto di vista sulla riduzione del weekend da tre a due giorni.

“Per me è lo stesso. Se la moto va bene non importa se scendi in pista tre giorni o una soltanto. Certamente se hai dei problemi allora puoi sfruttare il venerdì per trovare il miglior set-up. A me piace un weekend di soli due giorni, ma i meccanici avrebbero molto più lavoro da fare. Penso, tuttavia, che nessuna squadra trarrà un vantaggio da questo weekend ridotto”.

Termas de Rio Hondo è un tracciato che ha sempre offerto poco grip, e questo fattore potrebbe mettere in crisi la Yamaha,

“Se non avremo un buon grip non potremo fare nulla, potremo soltanto cercare di migliorare la moto. L’aderenza per noi è molto importante. Con molto grip la moto funziona alla perfezione. Bisogna sperare di avere un po' di fortuna ed adattarsi ad ogni curva”.