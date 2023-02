MotoGP | Quartararo impaziente di provare le novità portate da Yamaha

La MotoGP sta per concludere una pausa invernale che aveva lo scopo di far riposare il corpo e la mente dopo un lungo campionato 2022 e una lotta per il titolo che si è conclusa solo all'ultima gara di Valencia a novembre. Infortunatosi due volte alla mano a fine stagione e di nuovo all'inizio della pausa, Fabio Quartararo ha dovuto prendersi un periodo di riposo prima di tornare in sella a gennaio per alcune sessioni di allenamento. Queste lo hanno rassicurato sul fatto che il polso sta "molto bene", come assicura, ed è un Quartararo fisicamente in forma che ora attende con ansia l'imminente ricongiungimento con la sua MotoGP.

"Sono riuscito a trascorrere un ottimo inverno. Sono stato negli Stati Uniti per tre settimane e soprattutto negli ultimi dieci giorni sono riuscito a correre, quindi penso che dovrei essere a posto", ha detto il campione del mondo 2021, intervenendo alla conferenza stampa di Canal+ per il lancio della stagione motoristica.

Oggi è un impaziente Fabio Quartararo a contare le ore che lo separano dal ritorno in pista, venerdì, per l'inizio dei test ufficiali di Sepang. Arrivato in Malesia in tempo per vedere il collaudatore Yamaha girare alla fine dello Shakedown Test, il francese ha potuto osservare in prima persona la preparazione della sessione che riunirà i piloti titolari in vista del prossimo campionato di venerdì, e il suo desiderio di tornare in pista non ha fatto che aumentare.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Rcing Photo by: Dorna

"Ho avuto l'opportunità di partecipare all'ultimo giorno di test in Malesia con Cal Crutchlow. Sembra buono, sembra abbastanza buono", ha detto del potenziale percepito, "ma preferisco aspettare il verdetto e finire i tre giorni di test". Non vedo l'ora di iniziare i primi test tra due giorni".

Sebbene le informazioni trapelate dal paddock di Sepang a margine dello Shakedown fossero incoraggianti, compreso un guadagno di velocità massima non indifferente per la Yamaha, Quartararo non ha voluto dire molto di più sulle sue precise aspettative per questa scoperta della M1 2023, avendo concluso i test di Valencia con una certa delusione. Tuttavia, non ha esitato a lodare il lavoro svolto dalla Yamaha che, come sappiamo, sta cercando in tutti i modi di dimostrare al suo campione che è stato fatto tutto il possibile per eliminare i difetti che avrebbero potuto ostacolarlo nella scorsa stagione, con l'aiuto in particolare di Luca Marmorini il cui ingaggio è un chiaro segnale delle ambizioni di Iwata per il suo motore.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

"Posso dire che la Yamaha ha lavorato molto duramente", ha commentato Quartararo. "Hanno portato molte novità e parti da provare, cosa a cui non eravamo abituati negli ultimi anni. A parte alcune piccole cose, non abbiamo avuto l'opportunità di provare molte cose, e ora avremo tre giorni molto impegnativi, quindi sarà una bella sensazione".

Battuto da Pecco Bagnaia per soli 17 punti la scorsa stagione, nonostante il notevole dominio della Ducati sul resto del campo, Fabio Quartararo potrebbe aspettare il verdetto della pista per avere un'idea più precisa del suo potenziale, ma è in ogni caso molto chiaro sulle sue ambizioni. "L'obiettivo chiaro è quello di lottare per il campionato", ha detto. "Ho solo una cosa in mente: ottenere una seconda stella".