MotoGP | Quartararo: “Il rinnovo ha chiarito le nostre intenzioni”

L’annuncio di venerdì scorso del rinnovo di Fabio Quartararo con Yamaha fino alla fine del 2026 ha colto tutti di sorpresa. Non tanto per il fatto della continuità, che era una possibilità più che solida, ma per quanto fosse stata inaspettata la velocità con cui il francese ha preso la decisione di continuare con il suo attuale team. Infatti, aveva affermato che il rinnovo non sarebbe stato così rapido, dato che voleva valutare i progressi della M1 del 2024 prima di prendere una decisione così importante.

Tuttavia, con un contratto che lo renderà il pilota più pagato della griglia durante la prossima stagione (l’ingaggio si aggira intorno ai 12 milioni di euro), El Diablo non ha avuto dubbi e ora spera che questa decisione serva da motivazione alla scuderia per continuare a progredire.

“Sono contento di aver annunciato il mio rinnovo con Yamaha. Penso che questo ci aiuterà, sia a me che al team, perché abbiamo chiarito quali sono le nostre intenzioni”, ha affermato in riferimento alla scommessa di uscire dal tunnel in cui si trova ora la Casa di Iwata. “Ora potremo concentrarci completamente sul lavoro che dobbiamo fare per arrivare a questo punto”.

Al momento, Quartararp ha conquistato solo un 11° posto alla gara inaugurale in Qatar, dove ha concluso la Sprint in 12esima posizione. A Portimao, seconda tappa del calendario, ha migliorato i suoi numeri, chiudendo la Sprint al 9° posto e ottenendo i suoi primi 5 punti della stagione con il 7° piazzamento nella gara della domenica. Così, si trova in 11esima posizione nella classifica generale, un rendimento molto lontano da quello che lo aveva portato a proclamarsi campione del mondo nel 2021.

“Voglio riportare a Yamaha la vittoria e loro sono motivati a sviluppare la moto”, ha aggiunto il francese alla vigilia del weekend di Austin. Dopo il Gran Premio del Portogallo, infatti, Yamaha aveva programmato una giornata di test proprio a Portimao, ma la pioggia e le cattive condizioni della pista hanno impedito loro di completare più di sei giri. “Arriviamo ad Austin con del lavoro da fare. Abbiamo perso l’opportunità di provare a Portimao, quindi dovremo lavorare sodo questo fine settimana”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Motivazione extra in Yamaha per lavorare

Il direttore sportivo del team, Massimo Meregalli, ha ammesso: “Ci ha deluso molto vedersi obbligati a cancellare il test privato a Portimao a causa del meteo. Ma non aveva senso mettere a riscgio i piloti in quelle condizioni insidiosa. Questo significa che dovremo recuperare il tempo perso in pista. Il COTA non è il circuito più facile per farlo, ma siamo ottimisti in vista di questo weekend”.

Per Meregalli, il rinnovo di Quartararo segna anche un punto di inflessione nella linea del lavoro: “Adesso che Fabio ha annunciato di resraee, l’atmosfera nel team è positiva. Siamo tutti motivati per lavorare, quindi non vediamo l’ora di cominciare ad Austin”.