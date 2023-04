MotoGP | Quartararo: "Il podio non risolve i nostri problemi"

La domenica di Austin ha fatto finalmente ritrovare il sorriso a Fabio Quartararo. Dopo la delusione della caduta nella Sprint di ieri, il pilota della Yamaha oggi è riuscito a provare la gioia del podio per la prima volta in questo 2023. Una bella spinta a livello emotivo per "El Diablo", che però anche dopo il terzo posto di oggi non è riuscito a mettere da parte il pensiero del deficit tecnico della sua M1.

"Non ho mai mollato, ma è stata una gara molto difficile. Il passo è stato veramente buono rispetto a quello che avevamo mostrato nelle libere. Sono contento, ma alla fine il podio non risolve i problemi che abbiamo", ha detto il campione del mondo 2021 ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quando gli è stato detto che oggi sembrava più brillante rispetto a quello che aveva fatto vedere nei primi giri della Sprint, il francese ha spiegato che in realtà la situazione era molto simile, che l'unica differenza è che questa volta lui non ha sbagliato.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Bob Meyer

"Alla fine sono stato un po' più calmo e non ho fatto troppi errori, ma in uscita dalle curve non abbiamo potenza. Per esempio, alla 11, penso di aver sbagliato una volta sola: ho cercato ogni volta di fare il pick-up il più veloce possibile e di non impennare, ma è molto difficile. Questo podio comunque è importante soprattutto per ritrovare fiducia".

Partendo da questo presupposto, anche se la prossima gara sarà a Jerez, su una pista sulla carta amica della Yamaha, Fabio non si aspetta che la musica cambierà troppo con il ritorno in Europa. Almeno per il momento.

"I problemi restano lì, non è che perché abbiamo fatto un podio che sono spariti. Le cose anche oggi stavano andando esattamente come nella gara di ieri o in Argentina. Non mi sento bene sulla moto, ci manca sempre qualcosa, ma dobbiamo lavorare così, continuando a dare e a raccogliere il massimo", ha concluso.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images