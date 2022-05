MotoGP | Quartararo: "Il nuovo forcellone va meglio, ma il feeling è lo stesso"

La richiesta principale di Fabio Quartararo a Yamaha è sicuramente la potenza del motore, ma il congelamento fino alla fine della stagione non permette alla Casa di Iwata di portare aggiornamenti. La Casa dei tre diapason però, in occasione della giornata di test a Jerez che si è svolta oggi, ha provato ad aggirare l’ostacolo cercando di portare altre novità che possano compensare la mancanza di cavalli.

Il campione del mondo in carica ha chiuso in terza posizione la sessione mattutina, confermandosi il pomeriggio dopo aver migliorato il suo crono e aver girato in 37”4. Tuttavia il lavoro nel box Yamaha si è concentrato su tutt’altro e non sul tempo: “El Diablo” ha provato un nuovo parafango anteriore, un disco dei freni ma soprattutto un nuovo forcellone che dovrebbe offrire un maggior grip al posteriore.

Al termine della giornata di test, Quartararo spiega le sensazioni avute con le novità provate: “Abbiamo provato il parafango anteriore, il forcellone e il disco dei freni 355. Ma per provare il forcellone ci ha preso parecchio tempo, abbiamo anche provato il setting dello scorso anno che avevamo usato qui. Sembra che il forcellone sia un pochino meglio, ma il feeling è più o meno lo stesso. A Le Mans partiremo con quello standard, ma se abbiamo qualche dubbio sul grip al posteriore abbiamo in mente di provare quello nuovo, perché offre un po’ più grip”.

“Basicamente abbiamo provato i dischi per il futuro”, prosegue Quartararo. “In alcune piste come l’Austria lo scorso anno non abbiamo avuto problemi con i dischi 340, ma penso che piste come Jerez, Mandalika o Motegi sono molto impegnative per i freni. Devo abituarmi al feeling con questi freni, perché ho sempre usato i 340 da quando sono in MotoGP. Mi sono serviti un po’ di giri per abituarmi, perché il feeling è diverso, ma alla fine ci si abitua e sono riuscito a fare anche buoni tempi”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante la giornata, il pilota Yamaha ha effettuato qualche prova di partenza, ma afferma che non c’era nessuna nuova componente in particolare, erano solo idee: “Non c’era niente di speciale, le mie partenze sono buone, ma volevo provare qualcosa con la frizione e l’avevo pensata durante il weekend. Non volevo cambiare niente perché in partenza vado bene e poi sapevo che avremmo avuto il test oggi. Abbiamo provato queste cose, ma era peggio, quindi siamo tornati allo standard”.

Sicuramente il grande passo avanti che manca alla M1 è la potenza del motore, però il francese sta compensando questo deficit con delle prestazioni eccellenti, frutto dell’esperienza e di una solidità che manifesta uno step anche in termini di guida: “Yamaha ha portato quello che ha potuto e che crede buono per quest’anno. Ma sto continuando a spingere molto per cercare di avere qualcosa in più in termini di potenza. Il nostro potenziale è molto buono, anche se non abbiamo fatto un grande step con la moto penso di guidare meglio rispetto allo scorso anno”.

È un Fabio Quartararo più consapevole delle proprie potenzialità, dunque, quello che vediamo nel 2022. Secondo “El Diablo”, è anche frutto della determinazione che lo ha portato a imparare da ogni gara e dalla voglia di confermarsi in MotoGP, categoria in cui spera di stare per molto tempo: “Io in MotoGP ci sono arrivato che avevo 19 anni. A quell’età sapevo che se avessi fatto male i primi due anni, sarei tornato in Moto2 o sarei finito in Superbike. Ma io a 21 anni non volevo né una né l’altra, volevo continuare in MotoGP, che è ciò che più mi piace. Voglio restare qui per molto tempo, ho lottato per stare sempre più davanti, non si può dire che io abbia approfittato della presenza in pista di Valentino Rossi o Marc Marquez, ma ho imparato da loro”.

“Però anche ieri ho imparato da Pecco standogli dietro per tutta la gara. Sono cose che si imparano in automatico, ho imparato a guidare bene anche con la temperatura alta e con la pressione elevata della gomma anteriore, ho capito che riusciamo a essere lì. La gara di ieri è stata buonissima, anche se non c’è stata lotta. Sapevo che non potevo sorpassarlo, però sono rimasto lì a mettere pressione e anche imparare a guidare in determinate condizioni. Quando hai un mondiale, sei in un team ufficiale, vinci, fai podi...è come se ci fosse un po’ più di remora verso di te”, conclude Quartararo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images