MotoGP | Quartararo: “Ho imparato più da questa gara che da quelle vinte”

La difesa al titolo si fa molto dura per Fabio Quartararo, che anche ad Austin si è trovato costretto a guardare il podio dal basso. Il campione del mondo in carica ha lottato con la sua Yamaha che non gli ha permesso ancora una volta di essere in lotta per le posizioni di vertice. Negli Stati Uniti ha visto volare in classifica Enea Bastianini, autore di un successo maestoso, mentre il francese è stato costretto a battagliare per passare sotto la bandiera a scacchi in settima posizione.

Il secondo posto di Mandalika resta fino ad ora l’unico podio per El Diablo, che nella generale insegue in quinta posizione a 17 lunghezze dal pilota Gresini. Quartararo però si è difeso come ha potuto durante il Gran Premio delle Americhe, ingaggiando grandi battaglie che hanno infiammato i 20 giri e cercando di trarre il massimo da una moto inferiore alla concorrenza.

Il campione in carica si è reso protagonista di un duello senza sconti con Marc Marquez, che ritiene essere ancora un pretendente al titolo in questa stagione: “Penso che Marc sarà un contendente al titolo e io darò il mio meglio per esserlo. Avremo più situazione come queste, ma per posizioni migliori. Ad essere onesto, quando siamo su questo tipo di piste non siamo in grado di lottare per il podio. Ora andiamo in Europa, piste migliori per noi e farò il massimo per lottare per il campionato. Do sempre il 100% per qualsiasi posizione”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo non vuole essere da meno e punta a lavorare per poter tornare a essere costantemente davanti. La gara odierna però non gli lascia l’amaro in bocca, anzi, sostiene di aver imparato molto: “All’inizio della gara ho avuto più o meno lo stesso problema dell’Argentina, avevo meno grip rispetto agli altri. Ma all’inizio era più difficile perché tutti erano molto più tirati”.

“Comunque penso di aver fatto un’ottima gara”, prosegue El Diablo, “mi sono divertito molto e credo che abbiamo battagliato molto duramente, anche se io e Marc [Marquez] abbiamo lottato per la settima posizione. Anche se fatichiamo molto, ho imparato molto di più da questa gara che da altre che invece ho vinto. Oggi ho imparato molto e ne sono contento, perché anche se abbiamo meno potenza, spingiamo al limite”.

Una volta archiviato il Gran Premio delle Americhe, la MotoGP riposa una settimana prima di riaccendere i motori e tornare finalmente in Europa, dove la stagione del vecchio continente attende tutti i piloti. Si riparte da Portimao, pista che Quartararo non sa se definire amica. Poi sarà il turno di Jerez, dove punta a un gran risultato: “Direi che Portimao è una buona pista per noi, non la migliore. Dipende da molte cose, lo scorso anno eravamo dietro alle Ducati e non potevamo sorpassare. Ma se sei davanti o in top 3 puoi avere una buonissima gara. Jerez invece sarà una pista favorevole per noi”.