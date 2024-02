MotoGP | Quartararo: "Grip della moto orribile, è inaccettabile!"

Nuova sessione di test, vecchi problemi. Fabio Quartararo sembra non vedere l’uscita dal tunnel con la sua Yamaha, che è migliorata in termini di velocità, ma continua ad accusare gli stessi identici problemi di cui il francese si è lamentato nel corso delle ultime due stagioni. A Lusail non è stato diverso, il primo giorno dei due giorni di test si è concluso in decima posizione, a poco meno di sei decimi dal leader di giornata Pecco Bagnaia.

L’intervento di Marmorini sul motore sembra giovare alla M1, che ha guadagnato potenza. Tuttavia, anche il nuovo scarico e le nuove pinne montate sul codone non hanno soddisfatto il pilota di Nizza, che ha continuato a riscontrare problemi di grip: “La moto sembra veloce e questo è un aspetto molto positivo. Ma non è il nostro problema principale, anche se questa è una cosa positiva dello sviluppo che abbiamo fatto durante l’inverno”.

“Il problema di oggi è lo stesso del passato”, prosegue El Diablo parlando con i media al termine del Day 1 in Qatar. “In realtà il grip è orribile, è sempre la stessa cosa, è molto aggressivo sulla moto, quando si montano le gomme nuove non cambia nulla. Ci sono solo due decimi di differenza tra le nuove gomme o con gomme da 11 giri. Questa cosa è inaccettabile, dobbiamo trovare un modo per migliorare il tempo, perché siamo lontani”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Chiaramente, il riferimento anche a Lusail è Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha siglato il miglior crono e, ancora una volta, la Ducati si dimostra la moto a cui puntare per migliorare: “Per esempio, nel terzo settore non so dove perdo tre decimi da Pecco, che ha usato la gomma media. Per il mio stile di guida so dov’è il limite ed ero pienamente al limite, non ne avevo più. Speriamo di poter trovare una soluzione, dai test di Sepang c’è stato un grande cambiamento con Max che viene da Ducati. Prima cambiavamo poco per volta, ora i cambiamenti sono importanti. La differenza si vede, ma abbiamo bisogno di molto tempo per trovare il nostro potenziale, credo”.

Se in un mare di domande e perplessità Quartararo trova un motivo per sorridere, si deve a Max Bartolini. Il nuovo responsabile tecnico di Yamaha, proveniente proprio da Ducati, sembra aver portato una ventata di aria fresca nel box e il francese è molto contento di questo nuovo ingresso. Tuttavia, anche El Diablo è consapevole del fatto che Bartolini avrà bisogno di tempo per conoscere la moto, adattarsi al team… Non può fare miracoli subito.

“Il fatto è che Max è arrivato un mese e mezzo fa, quindi non posso aspettarmi tutto da lui”, spiega Quartararo. “Deve capire tutto della moto, già il modo di lavorare che ha è buono e mi piace. Questa è la cosa che mi dà motivazione, perché sento che lavoriamo nel modo giusto. Devo avere pazienza, perché non è mai un piacere chiudere a più di sei decimi da qualcuno. Ma quando io entro nel box arrabbiato, guardo Max e vedo che è calmo, ride. Sa che ci manca molto, ma tutti abbiamo bisogno di tempo e penso che arriveremo. Ma non ora”.

Il primo approccio, però, sembra molto positivo: “C’è un ottimo feeling, parlo molto con lui. È fantastico, credo che il primo meeting che abbiamo avuto sia durato tre ore, ho fatto domande su domande. Per lui è stato difficile perché veniva da un team ufficiale vincente, quindi si tratta di una grande sfida per lui. Voglio essere parte della sua sfida per tornare a vincere”.