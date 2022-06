MotoGP | Quartararo: "Giornata buona, il feeling c'è"

Il venerdì di Assen si prospettava bagnato e così è stato: la pioggia l’ha fatta da padrona nella prima sessione di prove libere, condizionando la classifica dei tempi. Sotto l’acqua, Fabio Quartararo ha preferito non prendere rischi eccessivi, andando a completare solamente 13 giri e chiudendo in 17esima posizione. Le condizioni sono migliorate nel pomeriggio, dove su pista asciutta El Diablo si è riappropriato delle posizioni di testa, andando ad agguantare un terzo tempo che lo porta ad archiviare le prime due sessioni con una terza posizione nella combinata.

A dispetto del risultato ottenuto nelle FP1, il campione del mondo in carica si ritiene soddisfatto del lavoro e del feeling trovato in sella alla M1. Assen è storicamente un tracciato favorevole alla Yamaha e anche la pioggia sembra non fare più paura al pilota di Nizza, un tempo in grande difficoltà sul bagnato ma ora decisamente più a suo agio: “La posizione non riflette le sensazioni, questa mattina siamo stati più in difficoltà soprattutto alla fine. Ma il feeling è buono. Alla Curva 6 e al quarto settore sono andato in maniera più cauta, ma più o meno ho guidato in tutta la pista come se fossi sull’asciutto. La condizione peggiore per la Yamaha è stata la prima parte della FP2, dove avevamo la gomma da bagnato ma alcune zone del tracciato erano asciutte. Lì ho avuto qualche difficoltà, ma nel complesso non è andata male e ho avuto un buon feeling”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È stato abbastanza facile per me mandare in temperatura le gomme in queste condizioni”, prosegue parlando del lavoro sulle gomme in condizioni come quelle trovate oggi. “La cosa più complicata per me è quando inizi il primo giro con le gomme da bagnato ma la pista si sta asciugando. Lì devi fare molta attenzione, ma nello stesso tempo non andare troppo piano, altrimenti la gomma si raffredda e non la puoi più riportare in temperatura. Perciò l’unica parte insidiosa è stata quella. Ma se è asciutto ed esci anche quando fa fresco non è un problema. Il setup è stato un po’ più morbido, perché quando uso il setup standard, il primo giro per me è troppo rigido e non si può andare in angolo. Ma alla fine è stato peggio, quindi è un beneficio per i primi giri, ma alla fine ho dovuto spingere di più per fare dei buoni giri. Ma oggi non era la giornata più importante perché dovevamo solamente prendere il feeling, quindi direi che è stata una buona giornata”.

La pioggia è stata la grande protagonista soprattutto in mattinata, tuttavia Quartararo non si sente più in difficoltà rispetto ad altri: “Le condizioni saranno le stesse per tutti, ovviamente preferisco avere pista asciutta. Ma ho guardato il meteo da lunedì a mercoledì e tutte e tre le volte in cui ho guardato dava delle previsioni diverse. Quindi non mi interessa e alla fine questa situazione sarà la stessa per tutti i piloti. Questo pomeriggio è stato buono perché abbiamo fatto i primi 10 giri con le gomme soft e abbiamo un po’ lavorato sul passo. Domani le FP3 saranno un’altra storia, dovremo provare il time attack, montare delle gomme nuove e spingere per capirne il potenziale. Ma oggi è stata una sessione normale. Abbiamo la stessa moto del Qatar, anche se dovessi iniziare la gara ora, sarebbe ok. Devo solo conoscere le gomme, che sono l’unico punto di domanda. Il setup è lo stesso di sempre ed è una cosa buona perché mi posso adattare velocemente.

A questo proposito, Miguel Oliveira si è lamentato delle condizioni della pista ritenendo che fosse inguidabile e ben oltre il limite per via della pioggia che portava all’acqua planning. Quartararo rincara la dose schierandosi dalla parte del portoghese: “Questa mattina ho avuto un aquaplaning in quinta o sesta marcia. Non sono caduto e nessuno l’ha visto, ma quando sono rientrato ai box ho detto che era molto pericoloso. Poi in curva era ok, ma se qualcuno cade lì è un’altra storia. Solo che io non sono un commissario. Non è nostra responsabilità, loro devono verificare le condizioni della pista e chiedere a noi piloti”.