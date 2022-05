MotoGP | Quartararo: “È la gara migliore della mia carriera!”

Sembrava tutto difficile per Fabio Quartararo dopo le qualifiche del Gran Premio d’Italia. Nel sabato pomeriggio del Mugello, il campione del mondo in carica era desolato e aveva quasi perso le speranze di lottare contro un plotone Ducati che sembrava imbattibile. La gara però riserva sempre delle sorprese e il GP d’Italia ne è stata la conferma: dopo la grande fatica del weekend, abbiamo visto un Quartararo irriconoscibile, che ha raccolto una seconda posizione che vale oro.

Con il podio del Mugello, El Diablo mantiene il comando della classifica generale con 8 punti di vantaggio su Aleix Espargaro, a dimostrazione del fatto che sta facendo la differenza su tutto il resto dei piloti Yamaha. Il feeling è cambiato la domenica, dopo che Quartararo è tornato alla moto standard, con cui è riuscito a esprimersi al meglio che ha potuto.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

È entusiasta il pilota di Nizza, che nonostante non sia riuscito a replicare la vittoria dello scorso anno, ritiene che questa sia la gara più bella di tutta la sua carriera. Partito dalla quinta posizione, è riuscito a ingaggiare subito battaglie con i piloti davanti per poter andare all’inseguimento di un Pecco Bagnaia in grande spolvero, irraggiungibile ma mai troppo lontano: “Questa è la gara più bella della mia carriera, perché è stato un weekend molto difficile. Prima della gara sinceramente pensavo di essere fuori dalle prime cinque posizioni. Ho fatto una partenza veramente buona, siamo tornati alla moto standard di inizio anno. Ho fatto dei sorpassi in cui l’anteriore si chiudeva e il posteriore si sollevava e nemmeno io pensavo fosse possibile”.

Quartararo dà la spiegazione della trasformazione repentina, che risiede in un passo indietro. Yamaha aveva infatti portato delle novità aerodinamiche in occasione del Gran Premio d’Italia, ma non hanno soddisfatto il pilota francese, che è tornato alla moto standard con cui è riuscito a finire anche davanti a molte delle Ducati che gli partivano davanti.

“In termini di aerodinamica, Yamaha aveva portato una carena nuova, ma alla fine abbiamo usato quella vecchia. Quindi non credo che sia veramente importante, da fuori sembra che se ci sono solo due ali in meno cambia poco, ma in realtà la moto è completamente diversa. Sabato stavo veramente male con la moto, non avevo fiducia per fare nemmeno un giro, così siamo tornati alla moto standard. Perdiamo un po’ di velocità, ma penso che la cosa più importante per me come pilota è sentire l’anteriore. Se lo sento, posso veramente andare forte”, conclude Quartararo.