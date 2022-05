MotoGP | Quartararo: “Ducati imbattibili, noi siamo al limite”

È il leader del mondiale e sulla pista di casa sembrava l’uomo da battere, ma Fabio Quartararo si è piegato in qualifica alle Ducati. Pecco Bagnaia ha regalato alla Rossa la prima pole position a Le Mans, stracciando il record del circuito e portandosi dietro Jack Miller, in una doppietta straordinaria. El Diablo si è dovuto accontentare così della quarta posizione.

Il campione del mondo in carica scatterà così dalla seconda fila, che apre con un distacco di 238 millesimi dal piemontese. I giri veloci sono serviti a ben poco e la Yamaha è sempre stata molto al limite per provare a insidiare la prima posizione, poi non arrivata: “Ho fatto il massimo, anche questa mattina nelle FP3 ho fatto il miglior giro possibile, questo pomeriggio ho fatto lo stesso giro della mattina. Siamo davvero al limite ed è per questo che non ho potuto mettere insieme tutti i settori. In condizioni ideali siamo messi bene, ma sono davvero al limite e non posso fare nient’altro. In situazioni difficili come questa impariamo molto”.

Il francese ha lottato fino all’ultimo per conquistare la pole sul circuito di casa, però nulla ha potuto contro il tempo stratosferico di Bagnaia, che in qualifica sembra avere una marcia in più con la GP22: “Sul giro secco le Ducati sono imbattibili al momento, bisogna essere chiari. Dipende dalla pista, ma quando vedi che su tracciati come Jerez sono davanti, sai che sul giro singolo possono davvero fare la differenza e noi fatichiamo. Quando vedi gli altri piloti Yamaha che non ci sono davvero, so che ho dato il mio meglio. Ma la cosa più importante è il passo gara, siamo messi bene e speriamo in una buona gara domani. Penso che abbiamo il potenziale per lottare per la vittoria”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La gara sarà una storia diversa, ma Quartararo si aspetta di dover faticare per poter tenere il ritmo delle due Ducati. Tuttavia, il campione in carica è accreditato di uno dei passi gara più forti: “Ad essere chiari, penso che abbiamo una moto che fatica davvero in qualifica. Anche sul passo gara, non dico che ogni giro che faccio è un giro da qualifica, ma so che non ho margine ed è per questo che speriamo di trovare qualcosa per domenica. Non ho una strategia per la partenza. Sicuramente sarà interessante vedere chi userà l’holeshot all’anteriore e chi lo userà al posteriore. Sappiamo molto bene che questa pista è piuttosto particolare ed è abbastanza difficile usarlo, ma penso che comunque la nostra posizione di partenza sia buona”.

Il meteo può giocare un ruolo fondamentale a Le Mans, con la pioggia che rischia di fare capolino. Quartararo preferirebbe una gara asciutta, ma chiave sarà anche la scelta della gomma: “Nelle FP4 oggi ho avuto problemi di surriscaldamento e ovviamente quando sei dietro qualcuno è un disastro. Qui andiamo con la morbida e non ho un grande problema, perciò non sono preoccupato di questo. 27 giri a Le Mans sono lunghi, penso che il nostro passo sia buono. Spero in una gara asciutta, ma anche se piove non mi importa. Questo weekend abbiamo fatto un grande lavoro”.

Durante le FP3 di questa mattina, Fabio Quartararo si è reso protagonista di un siparietto con Marc Marquez. Il pilota Honda, che ormai è solito cercare traini per trovare un buon giro, si è messo dietro la gomma posteriore del francese, che gli ha concesso la scia durante il suo giro. Nessuna polemica per El Diablo, che a fine sessione si è stretto la mano con Marc in segno di complicità: “Sapevo di avere il passo, l’obiettivo era di qualificarmi direttamente nel Q2 anche se era praticamente fatta. Dopo il primo giro Marc è stato dietro di me e non mi è importato che mi seguisse, l’ho trainato”.