MotoGP | Quartararo domina a Barcellona. Follia Aleix, out Bagnaia e Bastianini

Il Gran Premio di Catalogna rischia di essere davvero lo spartiacque della stagione 2022 della MotoGP, perché in un colpo solo Fabio Quartararo si è preso la seconda vittoria stagionale e si è regalato il primo strappo importante nella classifica iridata, approfittando delle disavventure dei suoi principali rivali nella corsa al titolo.

Il più sfortunato di tutti è stato Pecco Bagnaia, che si è ritrovato eliminato alla prima curva in maniera assolutamente incolpevole. Takaaki Nakagami è arrivato lunghissimo in staccata ed ha perso l'anteriore: proprio il giapponese è andato con il casco a colpire la posteriore della Ducati del piemontese, prendendo una bruttissima botta e stendendolo. Nella carambola poi è rimasto coinvolto anche Alex Rins, centrato in pieno dalla RC213V del portacolori LCR. Nakagami, tra l'altro, è stato successivamente portato al centro medico per verificare un trauma cranico facciale ed anche una clavicola malandata.

Il secondo a salutare la comitiva è stato Enea Bastianini: il portacolori del Gresini Racing era riuscito a risalire fino al settimo posto dopo essere scattato 14°, ma nel corso dell'ottavo giro ha perso l'anteriore della sua Ducati alla curva 5 e la sua corsa è finita nella ghiaia della via di fuga. Uno zero pesante, perché si tratta del terzo nelle ultime quattro gare.

A questo punto, Quartararo si ritrovava già con la gara in pugno, in fuga solitaria, mentre alle sue spalle si profilava un gran bel duello tra Aleix Espargaro e le due Ducati della Prima Pramac Racing affidate ad un ritrovato Jorge Martin e a Johann Zarco. Nel finale il portacolori dell'Aprilia sembrava poter avere la meglio sui ducatisti, ma ha commesso un errore madornale: alla conclusione del penultimo giro ha rallentato, convinto che la corsa fosse finita. Quando si è accorto di cosa aveva combinato però ormai era troppo tardi e alla fine quindi si è dovuto accontentare del quinto posto.

In tutto questo Quartararo ringrazia, non solo perché la sua vittoria è stata fin troppo facile, ma perché ora ha scavato un solco davvero importante nel Mondiale: i punti di margine su Aleix sono 22, mentre quelli di Bastianini 53. Bagnaia invece precipita al quinto posto, alle spalle anche di Zarco, e si ritrova a 66 lunghezze. Davvero tante, anche se all'orizzonte ci sono ancora altre 11 gare.

Il rovescio della medaglia è la grande giornata del Prima Pramac Racing, che piazza entrambi i suoi piloti sul podio, con Martin che si regala la gioia del secondo podio stagionale proprio prima di recarsi domani a Modena per sottoporsi ad un intervento chirurgico ad una mano. Zarco invece sfrutta la gomma dura al posteriore per tornare sul podio e reinserirsi nelle prime posizioni nel Mondiale, mettendosi a soli 3 punti da Bastianini.

Sorride anche Joan Mir, bravo a rimontare con la sua Suzuki fino al quarto posto. Ma anche Luca Marini è riuscito a dare una bella conferma al sesto posto di Mugello, dimostrando di aver fatto uno step importante in sella alla sua Ducati della Mooney VR46. Forse poi abbiamo assistito anche ad una delle gare migliori di Maverick Vinales in sella all'Aprilia: nonostante la scelta della gomma soft, è riuscito infatti a chiudere settimo, davanti alle due KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira.

Gara disastrosa per le Honda: la migliore è stata quella di Alex Marquez in decima posizione, nonostante il pilota di Granollers non fosse in condizioni ottimali dopo la caduta di ieri, mentre Pol Espargaro ha chiuso addirittura fuori dai punti. Tre punticini li porta a casa anche Franco Morbidelli, 13° ma con un distacco di oltre mezzo minuto nei confronti della M1 gemella di Quartararo. Un gap ancora troppo abissale, soprattutto se si considera che Franco ha chiuso alle spalle anche del rookie Darryn Binder. Subito fuori dai punti Michele Pirro, mentre gli altri italiani sono stati tutti costretti al ritiro purtroppo.