MotoGP | Quartararo: “Dietro a Marc mi bruciavano le mani!”

Siamo ormai abituati a vedere Fabio Quartararo nelle posizioni di rincalzo e anche a Buriram il pilota Yamaha non è riuscito a lottare al vertice. Tuttavia, il 5° posto finale lo fa sorridere e gli consente di chiudere il Gran Premio della Thailandia con un sorriso. Il francese infatti è riuscito a sfruttare il potenziale della sua M1 grazie alla carcassa più rigida portata da Michelin e questo gli ha consentito di comprendere alcuni aspetti su cui lavorare per il futuro.

È infatti un Quartararo ottimista quello che si presenta ai microfoni dei media dopo la gara thailandese. La domenica di Buriram può aver rappresentato un ottimo spunto in prospettiva futura: “Oggi è stata una giornata positiva in un senso. Ho potuto vedere i punti deboli e dove dobbiamo migliorare davvero. Sono mancate alcune cose, ma in gara mi sono divertito, sono contento e potremo fare un passo avanti soprattutto il prossimo anno. Mancano 3 gare alla fine della stagione, sicuramente sono importanti. Ma bisogna concentrarsi per il 2024”.

La carcassa più rigida ha indubbiamente contribuito a migliorare le prestazioni di Quartararo durante il weekend: “Quando la gomma si usura posso stare un po’ più vicino. Abbiamo potuto vedere come la carcassa più rigida ci abbia aiutato, perché le altre non generano così tanta potenza sulle gomme. È chiaramente un vantaggio, come in India, a Mandalika, qui. In Giappone, in Australia abbiamo sofferto, quindi dobbiamo capire bene”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Però Quartararo si mostra ottimista: “Nel warmup il grip era migliore e il passo di tutti era più veloce. Magari avere quel passo in gara, ma noi partivamo dalla decima posizione e questo ci ha complicato la vita. Noi fatichiamo un po’ di più soprattutto all’inizio della gara, ma ora abbiamo individuato i problemi e ci si può lavorare per il prossimo anno. Sono contento perché di solito nella seconda parte di stagione fatichiamo molto, invece oggi abbiamo fatto uno dei migliori risultati di questa stagione, quindi speriamo che Yamaha possa fare un grande step per il prossimo anno”.

L’entusiasmo del francese si è visto anche nei duelli, è stato protagonista di una bella bagarre con Aleix Espargaro e Marc Marquez: “Mi sono divertito in gara, le mani mi bruciavano dietro a Marc e Aleix, ma sono contento di come abbiamo concluso la giornata! All’uscita da Curva 1 andavo molto bene, ma l’abbiamo preparata per tutto il weekend in modo da avere un’uscita perfetta. Penso che la chiave per noi fosse uscire bene da Curva 1 e da Curva 11, era la nostra priorità per tutto il fine settimana”.

Archiviato il Gran Premio di Thailandia, ci si riposa una settimana e poi si torna in azione per le ultime tre gare dell’anno. Non sarà però tutto così soddisfacente per il pilota Yamaha, che si aspetta di faticare: “Vedremo, Valencia lo scorso anno è stata buona per noi, quest’anno farà più freddo e sarà fantastico per noi soprattutto per l’anteriore. Penso che possiamo andare forte lì, invece in Malesia fatichiamo, così come in Qatar. Quindi speriamo di migliorare il nostro feeling”.