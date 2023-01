MotoGP | Quartararo: "Credo nella Yamaha, rivoglio il titolo"

Il francese, che ha comandato il Mondiale per gran parte della scorsa stagione, non è riuscito ad impedire a Pecco Bagnaia di regalare alla Ducati il secondo Campionato del Mondo nella storia del marchio italiano, nell'ultimo Gran Premio a Valencia.

L'enorme talento di Fabio Quartararo, Campione del Mondo nel 2021, non è bastato a contrastare le prestazioni della Ducati e del torinese, sempre più in sintonia nel corso dei mesi, man mano che i tecnici di Borgo Panigale prendevano confidenza con la Desmosedici GP.

La mancanza di velocità di punta della M1 è stata un problema troppo grande, che i tecnici della Casa di Iwata hanno identificato come il principale obiettivo da migliorare sulla moto del 2023. Il test dopo l'ultima gara del 2022, a Valencia, non ha lasciato le sensazioni che cercava il ragazzo di Nizza, che se n'è andato con un'espressione stravolta sul volto. Come se non bastasse, l'inverno è stato ancora più tormentato, visto che si è fratturato il polso sinistro mentre si allenava facendo motocross.

L'infortunio lo ha tenuto lontano da qualsiasi tipo di moto, anche se il numero 20 si è allenato molto per tenersi in forma.

"La prossima settimana tornerò in moto (per allenarmi). Non sono ancora pronto a correre, ma sono pronto a guidare e a provare di nuovo le sensazioni che si provano sulla moto", ha detto Quartararo alla presentazione della squadra, martedì a Jakarta.

"L'anno scorso abbiamo imparato molto. Faremo un passo alla volta, ma sono pronto perché credo nella squadra e nella Yamaha, e voglio riconquistare il titolo", ha aggiunto il secondo classificato dello scorso anno, sottolineando l'importanza della costanza con il nuovo format e le gare sprint.

"La cosa più importante sarà la solidità, la costanza. Se ci si infortuna, non si perde solo una gara, ma una gara e mezza. Mentalmente e fisicamente sarà una sfida più grande dell'anno scorso. Sarà molto intenso", ha aggiunto Quartararo.

Il precampionato della MotoGP inizierà con i test in Malesia, lo shakedown per i collaudatori dal 5 al 7 febbraio ed i test ufficiali per i piloti titolari dal 10 al 12 febbraio.

