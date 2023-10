MotoGP | Quartararo: "Con questa carcassa la M1 sembra un'altra moto"

Buriram era una delle piste più attese da Fabio Quartararo e il venerdì di libere non ha deluso le aspettative. Il pilota Yamaha è riuscito a centrare la Q2 diretta iniziando il weekend con il piede giusto. Proprio in occasione del Gran Premio di Thailandia infatti, Michelin ha portato una carcassa più rigida che era già stata utilizzata in Austria e in India quest’anno e che aveva ricevuto la piena approvazione del francese.

In queste condizioni, El Diablo è riuscito a sfruttare pienamente il potenziale della sua M1, chiudendo il primo giorno del GP di Thailandia con il sorriso. Spuntato dunque l’obiettivo di accedere direttamente alla fase decisiva di qualifica di domani: “Era l’obiettivo principale e ce l’abbiamo fatta in un buon modo. Quindi sono felice, il passo era buono, appena abbiamo una carcassa che è un po’ diversa dal solito possiamo divertirci un po’ di più. Per noi è la stessa cosa, ma gli altri non sono in grado di usare tutta la potenza, quindi per noi va bene”.

È un Quartararo decisamente sollevato quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine delle due sessioni di prove libere, che lo vedono ottavo a meno di tre decimi dal leader Jorge Martin: “È come se avessi cambiato moto totalmente, se avessi cambiato lo stile… Ho guardato il giro che ho fatto qui nel 2019, rispetto all'anno scorso e a quest'anno, c'è già una differenza di quattro anni: non è niente del genere! La moto girava molto di più; ora freno molto più forte. In ogni caso, la differenza più grande è che sono rimasto con lo stesso marchio, ma la moto è cambiata completamente, ma non proprio in meglio: è diversa”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

“Sperare bene per il futuro? Non lo so”, prosegue Quartararo. “Dobbiamo sempre aspettare di avere gomme un po' speciali per mostrare il nostro potenziale come oggi. È solo che gli altri non sono in grado di fare quello che fanno normalmente con queste gomme, mentre per noi, a prescindere dalla gomma, è la stessa cosa. Penso che dobbiamo capire perché non possiamo usare più potenza con questo pneumatico classico”.

Il nizzardo è soddisfatto anche del consumo delle gomme: “Il mio drop era buono, quindi sono contento. Questa mattina il drop era grande con la media, ma nel pomeriggio con la soft è stato buono. Per noi questa cosa è positiva. Se dovessi fare la gara ora, partirei con la soft. Ma bisogna capire qualcosa in più, analizzare bene i dati. Ma al momento, la Sprint con la morbida e la gara lunga vedremo”.

Tutto questo si traduce in obiettivi per il fine settimana, tuttavia bisognerà tenere d’occhio il meteo, che promette di essere instabile: “Dipende dal meteo, ma penso che se facciamo una buona qualifica possiamo essere in grado di lottare per la top 5 o anche per il podio, perché no”.

Il venerdì di libere è anche giornata di test e Yamaha ha chiesto a Quartararo di provare ancora lo scarico nuovo portato qualche gara fa, ma bocciato: “Abbiamo provato il nuovo scarico già tre o quattro volte, ma gli ingegneri giapponesi volevano provarla ancora. Non so perché, ma l’abbiamo fatto. Comunque non abbiamo trovato alcun guadagno con questa novità”.