MotoGP | Quartararo: "Cinque Ducati davanti? Non lo vedo come un incubo"

Ad Austin Ducati ha fatto la storia, piazzando in qualifica ben cinque moto nelle prime cinque posizioni. In MotoGP non era mai successo e questo mostra lo strapotere delle Rosse di Borgo Panigale. Il primo pilota non-Ducati sulla griglia di partenza è Fabio Quartararo, che nel sabato americano si è accontentato della sesta posizione, chiudendo così la seconda fila del Gran Premio delle Americhe.

Il campione del mondo in carica nulla ha potuto contro lo strapotere Ducati e, nella rincorsa alla pole position, è scivolato. Nessuna conseguenza per il pilota Yamaha, che si è rialzato per tornare immediatamente ai box e salire in sella alla seconda M1, che gli ha poi garantito la sesta piazza, a quasi sei decimi dal poleman Jorge Martin.

“Ho provato a dare il massimo”, afferma un Quartararo che non può dirsi soddisfatto ma nemmeno troppo corrucciato. “Sapevo che se volevo pensare di fare una grande gara domani avevamo bisogno di fare una scommessa e spingere al 100%, ma sono caduto. Nel secondo run ho provato a fare del mio meglio, è andata meglio ma nel primo settore ho commesso molti errori. Avremmo potuto migliorare il terzo e il quarto settore, ma quando inizia a diventare troppo caldo facciamo fatica con il grip e dobbiamo andare oltre il limite. Ma sono felice perché ho dato del mio meglio e non ho nulla da dire, perché una caduta può capitare”.

L’idea di avere cinque Ducati davanti a sé potrebbe rappresentare un muro invalicabile, tuttavia a Quartararo non importa: “Ad essere onesti, non penso sia uno scenario da incubo, perché loro sono già davanti. Quindi preferisco avere cinque Ducati davanti che una Honda o una Suzuki. Alla fine non importa se sia una Suzuki, una Honda o una Ducati, perché tutte le moto vanno molto veloci. Quindi vediamo come va, ma penso che dobbiamo dare il massimo dall’inizio”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non solo per El Diablo i costruttori davanti a sé sono indifferenti, ma ritiene che qualcuno abbia un passo migliore di altri. Il campione del mondo in carica indica Enea Bastianini e Marc Marquez come i piloti con il ritmo gara migliore: “Non parlerei di limitare i danni, ma ci sono piloti con un gran passo. Fortunatamente le Aprilia sono rimaste in Q1 perché hanno un passo molto forte. Per me i favoriti per domani sono Marc Marquez ed Enea Bastianini. Hanno un passo molto forte e poco prima che cominciassi le interviste stavamo guardando al terzo settore di Enea con gomme usate. In pratica era il mio settore per il time attack, quindi dovremo lottare molto sul rettilineo sicuramente”.

Anche Bastianini è caduto durante la qualifica, e scatterà proprio accanto a Quartararo, in quinta posizione. Marquez invece partirà dalla nona casella e sarà dunque più attardato, ma questi sono i due piloti che il portacolori Yamaha vorrà tenere d’occhio: “Se guardi Bastianini, per me è uno con il passo più forte insieme a Marc. Poi Martin e Bagnaia ne hanno un po’ meno rispetto a loro, ma hanno comunque un gran passo. Vediamo come andrà con il degrado delle gomme, perché non sono male. Non siamo i migliori, ma nemmeno andiamo così male. Proviamo a dare del nostro meglio e vediamo cosa possiamo fare”.

Con una MotoGP così equilibrata e competitiva, partire dalla seconda fila può già diventare un problema se si pensa anche a chi si ha davanti. Tuttavia Quartararo non si pone obiettivi in vista della gara di domenica, ma punta solo a far bene: “Non ho un obiettivo particolare, voglio solo fare una buona gara e divertirmi. Provare a fare una grande partenza, ne abbiamo fatte di belle per tutto il weekend, ma è totalmente diverso. Il rettilineo opposto a quello principale è un po' accidentato e in salita. Voglio fare un buon primo giro e progredire”.