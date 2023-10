MotoGP | Quartararo: "Ci servono 15 inverni per lottare per il titolo"

Negli ultimi due mesi, Fabio Quartararo ha lanciato colpi diretti verso i vertici Yamaha, che non sanno più dove nascondersi. In Australia, dove le moto del marchio dei tre diapason sono state nuovamente nelle retrovie(Franco Morbidelli ha chiuso a 37 secondi dal vincitore Johann Zarco), El Diablo ha compiuto un passo in più, riconoscendo che la Yamaha avrà bisogno di molto più tempo di quello che ha per vincere ancora. La sua disperazione è tale che si accontenterebbe di poco, limitandosi a constatare che la M1 2024 è finalmente un passo avanti rispetto alla moto di quest'anno.

"Abbiamo bisogno di 15 inverni per raggiungere il livello della Ducati. Ma l'obiettivo non è raggiungere la Ducati, bensì avvicinarsi a loro. Ogni anno facciamo un passo avanti in un settore, ma ne facciamo due indietro in altri", ha sintetizzato il francese sabato, dopo mille e uno giri sulla messa a punto di una moto che finora non è andata bene in nessun momento di questo weekend.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

"Il telaio che avevamo qualche anno fa era magico e ci permetteva di fare quello che volevamo, anche se eravamo lenti sul rettilineo. La moto era lenta, ma girava molto bene. Ora è lenta e non gira affatto", ha proseguito il campione del mondo 2021, che considera l'impresa iridata virtualmente impossibile visto lo stato attuale delle cose. "È chiaro che voglio lottare per vincere il mondiale, ma dobbiamo essere realistici e pensare che l'anno prossimo non lotteremo per il titolo. Quello che voglio è avere più opportunità di lottare per le vittorie e i podi", ha detto il nizzardo.

L'attuale contratto di Quartararo con la Yamaha scade alla fine del 2024, circostanza che lo accomuna agli altri campioni del mondo e piloti della griglia. Lo stesso Fabio ha dichiarato per la prima volta che il test dopo il Gran Premio di San Marino sarebbe stato fondamentale per iniziare a decidere quali colori avrebbe indossato nel 2025. Poiché la prima versione della M1 provata a Misano si è rivelata un po' carente, il francese rimanda la sua decisione alla prossima stagione.

"Se vedrò un netto miglioramento, questo potrà essere sufficiente per farmi restare. Ma devo vederlo e devo verificare quanto la Yamaha voglia vincere. Per il prossimo anno e per il futuro voglio un progetto positivo", ha aggiunto Quartararo.