MotoGP | Quartararo cauto sulle concessioni: "Impegnativo usarle bene"

La MotoGP ha deciso di dare un aiuto ai costruttori giapponesi rivedendo da cima a fondo il sistema delle concessioni. Con il vecchio sistema, Yamaha e Honda non avevano diritto ad alcun vantaggio tecnico a causa dei risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, ma il nuovo accordo, annunciato lunedì, si basa sui punti ottenuti nell'arco di un anno e offre nuovi vantaggi.

Almeno per la prima metà della stagione 2024, i due marchi giapponesi potranno utilizzare più motori, senza doverne congelare lo sviluppo, e potranno omologare una carenatura aggiuntiva. Soprattutto, potranno effettuare test con i piloti titolari su una varietà di circuiti, utilizzando un numero maggiore di pneumatici rispetto agli altri costruttori.

Per Fabio Quartararo, che da tempo chiede miglioramenti alla moto, la situazione non può che essere positiva. "Penso che sia un'ottima notizia", ha detto il francese. "Ora dovremo lavorare nella giusta direzione e cercare di farci un'idea reale di ciò che ci serve, riportando molte cose da testare. Ma, sì, penso che sia una cosa molto buona".

I cambiamenti arrivano in un momento in cui Quartararo percepisce il desiderio della Yamaha di accelerare il proprio sviluppo ispirandosi ai metodi di Ducati, KTM ed Aprilia, e spera che ciò si concretizzi con sviluppi significativi nella prima metà della stagione 2024.

"Hanno cambiato mentalità, ci stiamo avvicinando agli europei, che è quello che vogliamo davvero, rendere tutto più veloce. Penso che questo cambierà. Dopodiché, credo che il periodo più importante sarà quello che va da febbraio a luglio. Quei mesi saranno molto importanti per far progredire la moto, per portare aggiornamenti rapidamente. Sarà il momento chiave per vedere anche la loro mentalità".

Fabio Quartararo

Non basterà approfittare delle concessioni, che dovranno essere usate con saggezza. E mentre lo stesso collaudatore della Yamaha Cal Crutchlow ha ritenuto che non gli venisse chiesto di fare abbastanza, Quartararo conta su un programma di test intensivo e ben ponderato, che apra la porta ad ulteriori sperimentazioni.

"La cosa più importante è che portino nuove parti, perché fare dei test dopo un Gran Premio sulla stessa pista senza provare nulla di speciale è complicato e sappiamo che abbiamo davvero bisogno di provare cose nuove e anche questo è un sacco di lavoro. È bello avere delle concessioni, ma è anche molto impegnativo usarle bene. Se lo facciamo bene, può essere molto vantaggioso per noi".

Grazie alle concessioni, Quartararo potrà partecipare allo Shakedown Test, tre giorni in più prima dell'inizio dei test pre-stagionali a Sepang. Organizzare sessioni durante la stagione potrebbe essere difficile con un calendario 2024 fitto di appuntamenti, ma "El Diablo" è più preoccupato per la sequenza dei giorni di test a febbraio.

"In genere, con i tre giorni di test che abbiamo in Malesia, c'è sempre molto tempo per provare tutto. Ma credo che sia davvero bello. Abbiamo già un'idea del layout dei circuiti che andremo a percorrere".

"Penso che praticamente tutti i test siano già stati pianificati", ha detto Quartararo. "È soprattutto dal punto di vista fisico che sarà più complicato, soprattutto a Sepang dove avremo un bel po' di giorni di fila dopo più di due mesi senza moto. È lì che sarà più complicato, ma dopo non credo che sarà complicato pianificare le cose".

Álex Rins

Il nuovo compagno di squadra di Quartararo, Alex Rins, vede la sua partecipazione allo Shakedown Test come "un'opportunità per prepararsi al meglio per l'inizio della stagione", ma non sa ancora quale sarà il programma della Yamaha. "Stanno lavorando al piano", ha spiegato lo spagnolo. "Sicuramente farò lo Shakedown Test. Più giorni di test significano più cose da valutare, quindi è un bene".

"Mia moglie non è contenta di questo!", ha scherzato Rins. "Mi avrà meno tempo a casa, ma non credo che sappia ancora che farò lo Shakedown".

Ancora fisicamente provato e con un solo giorno di test a Valencia, Rins non ha ancora potuto immergersi in un lavoro tecnico molto preciso questa settimana e Quartararo ha quindi assunto il grosso delle valutazioni in vista della stagione 2024.

"È difficile perché per Alex è solo il suo primo giorno, le condizioni non sono molto buone, quindi è difficile andare già nella stessa direzione", ha spiegato Quartararo. "Penso che per lui sia solo un feedback e che in Malesia dovremo parlare di più per vedere dove possiamo fare progressi. Ma non credo che sia il momento giusto per parlare con Alex per individuare la direzione da seguire, dopo un solo giorno di test".

"Ho lavorato da solo", ha aggiunto. "È stato molto, molto intenso, con un sacco di aerodinamica e molte cose da provare. È stato interessante provare così tante cose, ora dovremo trovare la giusta direzione per risalire nelle giuste posizioni, perché ci sono alcuni aspetti positivi ma siamo ancora molto, molto lontani da quelli davanti".

Un gap da colmare prima dell'inizio della stagione

Martedì sera, Quartararo ha ribadito che la Yamaha ha ancora molto terreno da recuperare. Il campione del mondo 2021 si aspetta molto dai due test di Sepang, dove la Yamaha introdurrà nuove caratteristiche sostanziali, su una pista che si presta meglio ai test aerodinamici.

"Questo era l'obiettivo principale, ma non abbiamo ancora trovato più turning attraverso l'aerodinamica. Sarà una delle cose da vedere in Malesia, perché ci sono alcune curve in cui girare è molto importante. Ne vedremo parecchie. E poi, in un solo giorno di test, con molto vento, il fatto che faceva freddo, che abbiamo iniziato tardi... In Malesia, tra lo shakedown e il test, passerò dieci giorni, quindi penso che avremo molto tempo a disposizione".

Fabio Quartararo a testé des nouveautés aérodynamiques à Valence

"Ovviamente mi aspetto molto", ha riassunto Quartararo. "Naturalmente Sepang sarà un test molto importante, ma loro sanno bene che devono lavorare sodo".

Quartararo non salirà in sella alla Yamaha per altre settimane e passerà l'inverno a perfezionare la sua forma fisica, con un periodo di riposo relativamente breve: "Non credo di avere in programma nulla di speciale. Per quanto riguarda la mia forma fisica, mi sono trovato molto bene sulla moto. Durante l'inverno cercherò di fare molto cross, quindi questo sarà il mio programma".

"E poi, a fine gennaio devi già essere in Malesia, quindi è sicuramente una buona pausa, ma non è nemmeno un numero enorme di mesi come quello che abbiamo avuto tra il 2022 e il 2023, quando è stato molto, molto lungo".

Con Léna Buffa