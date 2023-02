MotoGP | Quartararo: “Bastianini è uno dei favoriti al titolo 2023”

Ad oggi, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia sono indiscutibilmente i due uomini più forti del campionato. Incoronati campioni del mondo rispettivamente nel 2021 e nel 2022, in queste due stagioni hanno collezionato un totale di 19 vittorie e 37 podi, e la loro battaglia ha lasciato poche possibilità agli altri rivali.

Tuttavia, tra loro spiccano Aleix Espargaró ed Enea Bastianini. Il primo, la cui carriera sta volgendo al termine, è riuscito a primeggiare con l'Aprilia dopo lunghi anni di sviluppo, conquistando una vittoria e rimanendo in lotta per il titolo per gran parte dell'anno.

Il romagnolo, che ha appena iniziato la sua avventura in MotoGP, ha sorpreso tutti nel 2022. Ha iniziato la stagione vincendo contro i leader della categoria, ed è stato in grado di mettere il suo nome tra i migliori per strappare al catalano il terzo posto in campionato.

L'arrivo di Bastianini nel team ufficiale Ducati, dove condivide il box con Bagnaia, dovrebbe fargli fare un ulteriore passo avanti. Se lo facesse, metterebbe il campione in carica in una posizione difficile e potrebbe destabilizzare la concentrazione che Pecco ha mostrato dopo l'estate scorsa.

"Penso che sarà bello vedere la lotta con Pecco nel team Ducati ufficiale", ha detto 'El Diablo'. "Insieme hanno vinto undici gare l'anno scorso. Sarà la squadra più forte, ma quando il tuo compagno di squadra è più forte di te? Sarà una grande battaglia”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, MotoGP world champion Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: MotoGP

Bastianini ha dato spettacolo nella scorsa stagione, affrontando il connazionale in diverse occasioni in duelli che hanno tenuto i vertici della Ducati con il fiato sospeso, soprattutto nel Gran Premio della Malesia, dove Bagnaia avrebbe potuto vincere il titolo. Tuttavia, per il francese è chiaro che la sua rivalità con il nuovo numero 1 si è finora limitata ai punti segnati. I due uomini hanno un curriculum pulito nei loro duelli in pista.

Si tratta di una situazione insolita se ricordiamo gli scontri che si sono verificati in passato tra i contendenti al titolo. Tra il 2017 e il 2019, solo Marc Márquez e Andrea Dovizioso hanno messo in scena finali da brivido in battaglie senza respiro per la vittoria, ma Quartararo e Bagnaia non sono mai stati veramente in sintonia nelle loro prestazioni.

"Non abbiamo mai avuto una vera e propria battaglia in pista l'uno contro l'altro. A volte io vinco e lui cade, oppure lui vince e io cado", ricorda il pilota francese. "Non abbiamo mai avuto un bel testa a testa, ma arriverà, arriverà presto".

Quartararo è convinto che la Yamaha farà progressi per poter finalmente lottare alla pari con il pilota della Ducati. La Casa di Iwata sa di non avere margini di errore se non vuole vederlo cedere alla tentazione di altri marchi...