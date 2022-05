MotoGP | Quartararo: “Basta un errore in partenza e la tua gara è finita”

Scattava dalla quarta posizione e al traguardo è arrivato quarto: il Gran Premio di Francia non è stato particolarmente glorioso per l’idolo di casa Fabio Quartararo, che si è trovato costretto a rincorrere in una disperata rimonta dopo un errore in partenza. Pronti, via: al semaforo non è scattato benissimo, perdendo terreno rispetto agli avversari che andavano al comando per trovarsi nel traffico e in estrema difficoltà nel momento dei sorpassi.

Non è un Quartararo soddisfatto quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine della gara di Le Mans. Ne esce da leader della classifica con quattro punti di vantaggio su Aleix Espargaro, ma analizza la sua domenica e sottolinea le difficoltà che gli hanno impedito di lottare come avrebbe voluto: “Aleix è stato veloce tutta la gara, ma non potevamo superare. Per me il problema non è stato solo l’ultimo giro, ma tutti quanti, non ero in grado di fare un sorpasso. Tutti i sorpassi che ho fatto sono stati perché tre piloti davanti a me sono caduti. Ero lì, ma non riuscivo a passare, c’erano i punti di sorpasso alla Curva 3 e alla 9, ma sul rettilineo perdevamo molto. Appena commetti un errore in partenza, la tua gara è finita”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un piccolo errore alla partenza gli ha compromesso l’intera gara, vista la difficoltà di effettuare i sorpassi, ritrovarsi nel traffico non è stato l’ideale: “La mia partenza non è stata pessima, ma nemmeno buona. Quando sei in questa situazione in hai un passo più veloce ma non sei in grado di sorpassare, il problema non è solo la difficoltà di passare. Se perdi, cinque, sei metri sul rettilineo, gli altri piloti lottano per il podio e per la vittoria, ma non posso recuperare tutto. Questa pista è molto stop&go, non riuscivo a sorpassare e penso che si vedesse anche dalle immagini”.

Con il quarto posto odierno, mantiene il comando del mondiale, ma la posizione ottenuta a Le Mans non la sente reale perché considera che sia arrivata solo come conseguenza delle cadute dei piloti davanti a sé: “Non sono per niente contento della mia gara. Non posso essere felice della gara che ho fatto, sono caduti tre piloti davanti a me, la mia posizione reale non era la quarta, è più indietro. Ma non per il passo, perché avevamo il passo migliore della griglia, ma appena sono dietro a qualcuno faccio fatica a sorpassare. Non sono nemmeno arrabbiato, perché sono un po’ abituato. Sicuramente io do sempre il 100% e anche oggi ho dato tutto. A un certo punto ho perso l’anteriore, Aleix ha preso un bel gap, ma in poche curve ero di nuovo molto vicino a lui. In termini di velocità eravamo super veloci, ma non c’era occasione di sorpassare”.

A trionfare è stato Enea Bastianini, l’unico quest’anno a vincere più di una gara. È lui dunque l’avversario principale per il titolo? Secondo Quartararo non bisogna escludere gli altri, Bagnaia in primis. Alla luce delle difficoltà in sella alla Yamaha, il francese ritiene di non sentirsi nemmeno il favorito per il titolo, pur essendo leader del mondiale: “Pecco è uno dei più veloci qui, Enea è l’unico che ha vinto più di una gara quest’anno. Al momento è lui l’uomo a cui guardare. Ha avuto difficoltà in alcune piste, ma è il più cosante, quando ha il passo è molto veloce e riesce a ottenere la miglior posizione. Io non sono assolutamente il favorito, quello che posso fare è non commettere errori. Se non sbaglio posso essere davanti, perché il nostro passo, a parte qualche pista come Austin o Lusail, ero il più veloce. Anche qui in termini di passo ero il più veloce, ma appena commetti un minimo errore è finita. Non so cosa posso fare per la questione sorpassi, la cosa più frustrante è che non puoi nemmeno provarci. Per questo non mi sento il favorito”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images