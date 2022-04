MotoGP | Quartararo avverte Yamaha: “Da ora niente più errori”

Dopo le prime quattro gare di una folle stagione 2022, Fabio Quartararo ha conquistato solamente un podio nell’anno in cui deve difendere il titolo. La mancanza di progressi del pacchetto Yamaha ha portato il campione del mondo in carica a chiudere nono in Qatar, ottavo in Argentina e settimo in America, ad esclusione del secondo posto in Indonesia.

Attualmente si trova a 17 lunghezze dal leader del campionato Enea Bastianini, ma sottolinea come le prossime dovranno portare podi, dato che si andrà su piste che si adattano alla Yamaha. Si comincia proprio questo fine settimana con il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Quando Autosport/Motorsport.com gli ha chiesto se vedesse l’Algarve come il suo vero inizio di stagione ha risposto: “Questo è un 50 e 50 per noi, ma Jerez e Le Mans sono piste importanti”.

“Non ci è più permesso commettere errori. Se voglio lottare per il campionato, non sono ammessi sbagli. Quindi penso che in questo tipo di pista si debba essere sul podio e non fare errori, altrimenti sarà difficile arrivare alla fine dell’anno in una buona posizione”.

Attualmente, la Yamaha non ha velocità di punta paragonata alle moto rivali e fa fatica quando si trova dietro le moto più veloci, quindi i piloti non possono sfruttare il punto di forza della M1, che è la curva. Quartararo aveva già notato che la M1 ha una finestra operativa molto stretta, e questo dipende dal grip che ogni pista offre.

Ma quando gli è stato chiesto se si aspettasse qualche aggiornamento dalla Yamaha ora che la MotoGP è tornata in Europa, El Diablo ha rivelato che non ci sono state discussioni su questo aspetto con il team. “Spero che avremo aggiornamenti presto. Al momento non ho molte notizie in merito, ma dovremmo perché sono stato felice di finire settimo ad Austin. Suona ridicolo perché ho vinto il titolo l’anno scorso eppure sono stato contento di quella posizione in America. Abbiamo bisogno di avere delle novità”.