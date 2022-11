MotoGP | Quartararo abdica: “Non ho nulla da recriminarmi”

Ci ha provato fino alla fine, non ha lasciato nulla di intentato, ma non ha potuto nulla contro un Pecco Bagnaia perfetto: Fabio Quartararo ha dovuto cedere lo scettro di campione del mondo e si è dovuto accontentare della seconda posizione nella classifica generale. Per conquistare il secondo titolo era imperativo vincere, nonostante il pilota Ducati non sia andato oltre la nona posizione in gara, non è bastato il quarto posto del francese, costretto ad abdicare.

Non sono mancati i brividi durante la gara, con El Diablo sempre all’attacco alla ricerca di un successo quasi impossibile. Il ritmo sembrava buono per tutto il weekend, lo spunto allo spegnersi del semaforo è stato ottimo, ma l’ingranaggio non ha funzionato perfettamente e Quartararo è rimasto ai piedi del podio: “La partenza è stata buona, forse una delle mie migliori. Ma il primo giro non è stato fantastico, poi ho avuto un contatto e sono andato largo. Poi oggi era più caldo di ieri e la gomma sulla parte sinistra era al limite. Non si è trattato di un problema di pressione all’anteriore, ma il fatto è che le anteriori sono troppo morbide su questa pista, poi ogni anno è sempre più caldo qui a Valencia. Oggi c’erano 26 o 27 gradi. Non posso recriminarmi nulla, oggi ho fatto tutto quello che era in mio potere”.

Nonostante debba guardare Bagnaia dal basso, Quartararo appare rilassato e sorridente. Sapeva che i 23 punti alla vigilia del Gran Premio di Valencia erano molto difficili da recuperare in una sola domenica, ma non ha lasciato nulla nel piatto. È rimasto aggrappato alle speranze mondiali fino alla bandiera a scacchi dell’ultima gara dell’anno. Ma non ha perso la lucidità, frutto del lavoro mentale che porta avanti da ormai diverso tempo: “Ho iniziato tre anni fa, è un lavoro di concentrazione, meditazione. Lo faccio prima di partire, a volte lo faccio anche a casa. Ieri in qualifica avevo più ansia che per la gara, perché sapevo quanto fosse importante. Prima della gara oggi invece non l’ho fatto perché non ero tanto nervoso. Però prima che iniziasse la gara questo caldo era come quello delle FP4, in cui sentivo che la gomma era al limite dalla parte sinistra. Con questa situazione non ho potuto fare molto di meglio. È stato abbastanza strano perché in alcune curve mi sentivo molto forte, ma in altra l’anteriore non andava”.

Quartararo non apporrà un altro tassello sulla torre dei campioni, ma vive con serenità la sconfitta. Questa alimenta ancora la sua fame di vittoria e l’obiettivo è quello di tornare in vetta nel 2023. La nuova stagione però non è lontana, anzi. È davvero dietro l’angolo perché martedì si torna in pista per i test e il francese non vede l’ora: “Sfortunatamente non avrei potuto vincere. Avevamo un grande passo, ma quando sono andato largo con Jack poi ho spinto, soprattutto quando ho visto Pecco vicino a me. Sono andato al limite in tutta la gara. Io ho dato il mio 100% oggi, e quando perdi il titolo in questo modo devi sempre trovare il lato positivo. Non aver vinto mi dà ancora più fame per il prossimo anno, mi allenerò di più e lotterò più duramente per il 2023. Sono un lottatore e voglio vincere. I 15 minuti dopo la gara sono stati duri, ma questo capitolo è chiuso e ne apriamo un altro martedì, non vedo l’ora”.