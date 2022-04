MotoGP | Quartararo: "A Portimao voglio lottare per il podio"

E' inutile nasconderlo: da campione del mondo in carica, Fabio Quartararo si sarebbe aspettato di iniziare la fase europea della MotoGP 2022 in una posizione migliore. Se si esclude l'exploit del secondo posto di Mandalika, arrivato sotto alla pioggia, il suo miglior risultato sull'asciutto è il settimo posto di Austin.

Il pilota della Yamaha, dunque, si presenterà a Portimao quinto in classifica, staccato di 17 lunghezze dal leader iridato Enea Bastianini, ma soprattutto con la voglia di invertire la rotta: fino a qui ha faticato in Qatar ed in Texas, su piste su cui l'anno scorso aveva vinto e chiuso secondo.

Il tracciato dell'Algarve quindi è un banco di prova importante, perché nel primo dei due appuntamenti disputati qui nel 2021 aveva letteralmente dominato. L'obiettivo minimo quindi per "El Diablo" è quello di provare almeno a salire sul podio.

"La gara di Austin mi è piaciuta perché ho fatto del mio meglio. Ci sono state delle belle battaglie in pista e penso di aver imparato molto. Sono rimasto soddisfatto della mia prestazione, ma a Portimao voglio lottare per il podio", ha detto Quartararo.

"Quando siamo venuti in Portogallo ad aprile dell'anno scorso ho vinto. Quella gara è stata davvero incredibile, quindi voglio correre di nuovo così. L'obiettivo è sempre quello di provare ad essere primi e di fare del nostro meglio, quindi continueremo in quella direzione", ha aggiunto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Discorso diverso per Franco Morbidelli, che deve provare a raddrizzare in toto una stagione, la sua prima completa da pilota ufficiale Yamaha, che fin qui è stata decisamente al di sotto delle aspettative, con appena 14 punti raccolti nelle prime quattro gare fuori dall'Europa.

"Quello di Austin è stato un fine settimana da dimenticare per noi, quindi passiamo a Portimao, che è una pista che mi piace, ma è abbastanza impegnativa, a causa dei continui cambi di pendenza".

"L'anno scorso, durante il GP dell'Algarve, la natura in stile montagne russe di questa pista ha aggravato il mio infortunio al ginocchio, ma questa volta non sarà un problema. Dovrei essere in grado di guidare come ho fatto nel GP del Portogallo del 2020 e del 2021, quando mi sono piazzato terzo e quarto, quindi non vedo l'ora".