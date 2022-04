MotoGP | Quartararo a Jerez per consolidare il primato in classifica

Il Gran Premio del Portogallo è stato speciale per Fabio Quartararo, che ha centrato il primo successo stagionale issandosi in vetta alla classifica. Il campione del mondo in carica si è riscattato da un inizio di campionato particolarmente difficile in cui ha lamentato la mancanza di progressi della sua Yamaha. La vittoria di Portimao però rappresenta un’iniezione di fiducia anche in vista di Jerez.

La MotoGP infatti sbarca in Andalusia questo fine settimana per il sesto appuntamento della stagione e lì El Diablo arriva da leader del mondiale. Il layout del tracciato è particolarmente favorevole alla M1 e a Jerez il pilota di Nizza punta a consolidare il primato in classifica, cercando così di sfruttare i punti di forza della moto.

Quartararo, reduce dal trionfo del Gran Premio del Portogallo, è pronto ad affrontare il weekend spagnolo, dove lo scorso anno ha perso la vittoria solo per un problema di arm pump: “La vittoria di Portimao è stata fantastica. Mi sono davvero goduto la corsa e, naturalmente, i festeggiamenti con la squadra. Ma ora è il momento di fare di nuovo sul serio, sono a pari punti in vetta alla classifica del mondiale, quindi cercheremo di nuovo di dare il nostro massimo, non mi arrenderò mai”.

“A Portimao siamo stati fortunati in un certo senso perché si adatta abbastanza bene alla nostra moto e anche Jerez è un altro di quei circuiti che giocano a nostro favore ed esaltano i punti di forza, quindi farò del mio meglio. L'anno scorso, avrei potuto vincere la gara qui facilmente se non fosse stato per il mio problema di arm pump. Quest'anno ci proverò di nuovo!”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Discorso diverso invece per Franco Morbidelli, ancora in piena fase di adattamento alla M1. Quartararo al momento sembra l’unico pilota in grado di interpretare questa Yamaha e le difficoltà del pilota italiano sono molto evidenti in questa prima fase di stagione. Per Morbidelli sarà importante anche il lunedì post-gran premio. La MotoGP si fermerà infatti a Jerez per una giornata di test collettivi, dove punterà a trovare dei miglioramenti che possano portarlo più avanti in griglia.

“Naturalmente, la gara di Portimão è stata molto deludente”, afferma Morbidelli. “Abbiamo ottenuto punti per il campionato, ma dovremmo lottare di più nelle posizioni di vertice. Lavoreremo duramente questo fine settimana per prenotare ulteriori progressi e trovare un buon setup a Jerez. Abbiamo anche un giorno in più in moto, lunedì durante i test. Questo weekend di gara e il test di Jerez rappresentano un'importante opportunità per noi per migliorare le cose”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images