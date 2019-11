MotoGP: Q1 e Q2 inserite nel programma domenicale

Le qualifiche del Gran Premio d'Australia di MotoGP si faranno, o almeno l'intenzione è questa. Dopo la cancellazione della Q1 e della Q2 di oggi per motivi di sicurezza, si erano aperti due scenari: la possibilità di disputarle domani mattina o quella di formare lo schieramento di partenza in base alla classifica cumulativa delle prove libere.

Oggi l'azione in pista è stata fermata a causa della pericolosità delle forti raffiche di vento che hanno colpito Phillip Island, provocando anche la bruttissima caduta dalla quale fortunatamente Miguel Oliveira è uscito illeso, ma per domani le previsioni sembrano in miglioramento.

Pochi minuti fa è stato quindi annunciato il nuovo programma della giornata di domenica, che prevede anche di disputare la Q1 e la Q2 della classe regina subito dopo il Warm-Up, quando in Italia saranno le 1:20. In pratica, quindi, ci saranno giusto dieci minuti di interruzione dopo il Warm-Up, proprio come quando prima delle qualifiche c'è la FP4.

Per inserire queste due sessioni, è stato leggermente anticipato il programma dei Warm-Up, mentre rimane invariato quello delle gare, con la Moto3 che scatterà alle 2:00 italiane, la Moto2 alle 3:20 e la MotoGP alle 5:00. Ricordando che si tratta di orari successivi al passaggio all'ora solare.

Ecco il programma completo della giornata:

23:50-00:10 - Warm-Up Moto3

00:20-00:40 - Warm-Up Moto2

00:50-01:10 - Warm-Up MotoGP

01:20-01:35 - Q1 MotoGP

01:45-02:00 - Q2 MotoGP

02:00* - Gara Moto3

03:20* - Gara Moto2

05:00* - Gara MotoGP

* Successivo al passaggio all'ora solare

Se le condizioni critiche dovessero persistere anche domani, impedendo nuovamente lo svolgimento delle qualifiche, la griglia di partenza sarà formata in base alla classifica cumulativa delle prove libere.