MotoGP | Puig chiede sforzi dal Giappone per migliorare la Honda

Alberto Puig si è unito alle richieste di Marc Marquez di domenica scorsa a Le Mans, dove ha chiuso la gara in sesta posizione senza poter lottare con i propri rivali a tagliano il traguardo con più di 15 secondi di distacco dal vincitore. A fine gara, il pilota di Cervera ha rivelato che sia lui sia il team e gli ingegneri stanno finendo le idee e hanno chiesto aiuto a HRC in Giappone affinché porti delle soluzioni, ma soprattutto nuovi pezzi per provare a migliorare il prototipo del 2022.

Né Marquez né tantomeno Pol Espargaro, che ha chiuso 11°, hanno concluso il fine settimana di Le Mans contenti. Il team manager HRC ha affermato: “È chiaro che non è stato il risultato che ci aspettavamo né quello che vogliamo. Ovviamente, aspiriamo a ottenere il massimo possibile, questo è sempre il nostro obiettivo. Ma la realtà è che ci confrontiamo con alcuni problemi. Continuiamo a cercare il modo di raggiungere il nostro vero potenziale, nemmeno questo fine settimana a Le Mans è stato facile”.

Nonostante le difficoltà di cui parla Puig, finire sesto per Marquez non si può mai vedere come un buon risultato: “In termini di risultati, non è nemmeno ciò che Marc si aspetta. Ovviamente, questa gara non è stata un completo disastro, però dobbiamo guardare la situazione generale e questa non è la nostra vera posizione, ovviamente non è quella di Marquez”.

La RC213V, che aveva impressionato in maniera positiva durante la pre-stagione, è rimasta indietro rispetto ai rivali. Puig ha fatto così una richiesta al Giappone: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare. Abbiamo bisogno di più tempo per provare ciò che crediamo possa aiutarci e risolvere i problemi che abbiamo. Al momento dobbiamo continuare a lavorare e sperare che queste soluzioni arrivino in Europa il prima possibile. Lo stiamo verificando”.

Con Honda in ultima posizione nella classifica dei costruttori, Puig crede che non ci sia nulla da rimarcare del fine settimana in Francia: “Tutti i nostri piloti hanno finito la gara, ma penso che l’unico aspetto positivo è che non siamo contenti. Questo è positivo perché in termini di gare, quando le cose vanno male e qualcosa non va come ci si aspettava, è facile perdere la motivazione, ma questa non è la nostra mentalità. Lotteremo, miglioreremo e torneremo a ottenere i risultati che ci prefissiamo”.