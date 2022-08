MotoGP | Prima pole di Bastianini nel dominio Ducati al Red Bull Ring

Le Ducati dominano le qualifiche del Gran Premio d'Austria, ma soprattutto Enea Bastianini lancia un altro segnale alla Casa di Borgo Panigale. In attesa di scoprire se l'anno prossimo guiderà per la squadra ufficiale o per il Pramac Racing, il pilota del Gresini Racing è andato a firmare la sua prima pole position in carriere in MotoGP al Red Bull Ring.

Sembrava tutto apparecchiato per la pole position di Pecco Bagnaia, anche perché "Bestia" aveva commesso una piccola sbavatura nel suo penultimo giro. Il cronometro però gli ha concesso una seconda chance e il riminese l'ha sfruttata per andare a stampare un 1'28"772, nuovo record del tracciato austiaco con questo layout, diventando così il quinto poleman ducatista in questa stagione. Tra le altre cose, va sottolineato che tra tutte le classi erano già quattro anni che Enea non partiva al palo, perché la sua ultima risaliva ai tempi della Moto3.

Come detto, le Rosse però hanno fatto una differenza clamorosa, in barba a chi pensava che la nuova chicane avrebbe potuto rappresentare un problema, perché sono addirittura cinque le Desmosedici GP che andranno ad occupare le prime due file. E a completare la prima, oltre al già citato Bagnaia, beffato per soli 24 millesimi dopo aver commesso un errore che lo aveva lasciato senza tempi nel primo run, ci sarà l'altro pilota ufficiale Jack Miller, che invece ha chiuso a poco più di un decimo.

All'esterno della seconda fila ci saranno invece le due Desmosedici GP griffate Prima Pramac Racing, con Jorge Martin in quarta posizione e Johann Zarco in sesta. A loro spetterà il compito di "curare" il leader iridato Fabio Quartararo, che ancora una volta è stato l'unico ad andare ad impensierire le Ducati.

Il pilota della Yamaha le ha provate davvero tutte, con tanto di un lungo alla curva 3, ma alla fine si è dovuto accontentare del quinto crono a 231 millesimi. Per lui non si prospetta però una gara semplice domani, visto che dovrà fare i conti con tutta l'armata Ducati e con i loro poderosi motori.

Bisogna scendere fino alla terza fila quindi per trovare le Aprilia e questa volta la migliore delle RS-GP è stata quella di Maverick Vinales, settimo a 363 millesimi. Dopo aver passato il taglio della Q1, Aleix Espargaro invece ha continuato a faticare sul saliscendi austriaco e non è riuscito a fare meglio del nono posto in griglia, vedendo però cancellato il suo miglior giro della Q2. La cosa curiosa è che sarà alle spalle anche della Suzuki di Joan Mir, che ha fatto il suo stesso tempo al millesimo.

Molto buona la qualifica di Fabio Di Giannantonio, che a sorpresa ha sfoderato un grande ultimo giro in Q1 ed è andato a prendersi la Q2. Ma non solo perché, pur avendo a disposizione una sola gomma soft nuova per il segmento decisivo, è riuscito a fare il decimo tempo, mettendosi dietro la Suzuki di Alex Rins e la KTM di Brad Binder, che anche sulla pista di casa non è riuscita a fare lo step che avrebbero sperato i vertici della Casa austriaca.

La battaglia per l'accesso alla Q2 è stata serratissima e il primo degli eliminati è stato Luca Marini: il portacolori della Mooney VR46 si era presentato al T2 con un margine di oltre due decimi nei confronti di Aleix Espargaro, ma alla fine si è inchinato anche a Di Giannantonio per soli 36 millesimi.

Per la squadra di Valentino Rossi è stato un sabato pomeriggio da dimenticare, perché anche Marco Bezzecchi è stato eliminato, senza neanche poter tentare il suo ultimo assalto. Il romagnolo è caduto alla nuova chicane e quindi domani scatterà solo 20°. Tra l'altro, ha dato vita ad un "balletto" molto curioso con Alex Marquez, scivolato subito dietro di lui ed addirittura ultimo in griglia con la sua Honda LCR.

A completare la quinta fila ci sono le due Honda di Takaaki Nakagami e Pol Espargaro. Lo spagnolo aveva sfruttato la scia del fratello nel primo run e sembrava poter passare il taglio. Nel secondo tentativo però Aleix gli è scappato, così come la possibilità di staccare il pass per la Q2.

Apre la sesta fila la Yamaha di Franco Morbidelli, che al T2 era a sua volta sotto al miglior tempo della sessione, ma poi come in tutto il resto del weekend ha perso davvero tantissimo terreno al T3, rimanendo fuori per poco meno di due decimi.

Deludente anche la qualifica di Miguel Oliveira, che sulla pista di casa della KTM ha centrato solo il 17° posto in griglia. 19° invece Andrea Dovizioso, che probabilmente ha pagato una caduta avvenuta nei minuti finali della FP4, che gli ha imposto di utilizzare la sua seconda M1. Il quadro dei piloti italiani si completa con il 24° posto di Lorenzo Savadori, wild card dell'Aprilia, che sulla sua RS-GP sta valutando questo fine settimana delle interessanti novità a livello di aerodinamica.

