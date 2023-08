MotoGP | Pressione gomme: penalità, come viene misurata e perché

Il GP di Gran Bretagna sarà caratterizzato da una serie di modifiche al regolamento della MotoGP. Entreranno in vigore le nuove regole per entrare direttamente in Q2 e quella per il controllo della pressione degli pneumatici. Quest'ultima, nonostante sia stata fonte di controversie per molti mesi, potrebbe portare a penalità per i piloti e persino a squalifiche a lungo termine. Vediamo di cosa si tratta.

Perché la pressione degli pneumatici è regolamentata nelle gare di MotoGP?

Michelin ha notato che i piloti a volte scendevano in pista con pressioni inferiori a quelle consigliate, il che poteva mettere a rischio l'integrità e la resistenza degli pneumatici, secondo il produttore di Clermont-Ferrand.

I piloti hanno spiegato che, nel traffico di una gara di MotoGP, la temperatura - e quindi la pressione - degli pneumatici aumenta e che, pertanto, la situazione viene bilanciata da una pressione più bassa. I piloti hanno anche commentato che una pressione troppo alta era un problema, in quanto la superficie di contatto con l'asfalto si riduce, creando una diminuzione dell'aderenza, con possibili cadute.

Tuttavia, la FIM ha deciso di imporre delle pressioni minime, con possibili sanzioni in caso di mancato rispetto. Le misurazioni sono state effettuate ad ogni gara dall'inizio della stagione, inizialmente con l'obiettivo di introdurre le sanzioni nel GP di Spagna, ma gli organi preposti hanno preferito concedersi un po' di tempo per verificare l'affidabilità delle procedure, il che spiega perché il nuovo sistema entrerà in vigore solo a Silverstone.

Quando verranno imposte le nuove pressioni minime della MotoGP in gara?

Per questa prima fase di test della pressione degli pneumatici, la MotoGP sarà obbligata a monitorare la pressione degli pneumatici solo durante le due gare, la Sprint del sabato e quella lunga della domenica. La pressione degli pneumatici viene misurata in ogni momento della gara e i sensori vengono controllati prima dell'inizio e dopo la sessione per garantire l'affidabilità dei dati.

La pressione minima deve essere rispettata per una percentuale specifica di giri che non è ancora stata resa nota dalla FIM.

Quali pressioni degli pneumatici saranno imposte in ogni Gran Premio della MotoGP?

Poiché ogni circuito presenta condizioni diverse dagli altri, sia in termini di temperatura che di asfalto, e gli pneumatici non sono uguali in tutti i circuiti, è probabile che le pressioni imposte varino da un Gran Premio all'altro. Nella maggior parte dei casi, la pressione dovrebbe essere di almeno 1,9 bar per gli pneumatici anteriori e 1,7 bar per quelli posteriori.

Quali saranno le sanzioni in caso di violazione delle nuove norme sulla pressione in MotoGP?

Nel prossimo futuro, guidare con una pressione al di fuori del range accettato comporterà la classica sanzione per un'infrazione tecnica, ovvero la squalifica. Tuttavia, poiché il sistema viene introdotto a metà stagione e richiederà un po' di tempo per l'adattamento da parte dei team, la FIM, per il momento, imporrà penalità in tempo in caso di infrazione, pur lasciando un certo margine di manovra.

Nella prima gara, che sia sabato o domenica, in cui un pilota non corre con una pressione sufficientemente alta e per un tempo sufficientemente lungo, riceve solo un'ammonizione. Se commette un'altra infrazione in una gara diversa, riceverà una penalità di tempo, con un sistema graduale fino a un totale di quattro infrazioni. La FIM non ha ancora stabilito quando inizierà ad essere applicata la sanzione della squalifica.

- Prima infrazione: ammonizione

- Seconda infrazione: 3 secondi di penalità

- Terza infrazione: 6 secondi di penalità

- Quarta infrazione: 12 secondi di penalità

Come vengono misurate le pressioni degli pneumatici della MotoGP?

In passato, ogni squadra era libera di utilizzare i propri sensori, il che poteva portare a differenze rispetto alle misurazioni effettuate dalla FIM, che aveva accesso a tutti questi dati durante la stagione 2022.

Dall'inizio della stagione, è stato introdotto un sistema unificato, testato in ogni Gran Premio. Poiché i controlli pre e post-gara sono ancora necessari, non si prevede che le eventuali sanzioni vengano annunciate in tempo reale e potrebbero essere comminate dopo la fine della gara.