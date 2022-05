MotoGP | Pramac: nuovo sponsor e nuova livrea dal Mugello

Il team satellite della Ducati, del quale fanno parte Jorge Martin e Johann Zarco, ha siglato un accordo di sponsorizzazione che prevede una nuova livrea per le moto e le tute dei piloti. La nuova colorazione sarà presentata giovedì della prossima settimana nella pitlane del Mugello e sarà utilizzata a partire dalla FP1 del Gran Premio d'Italia.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il nuovo sponsor condividerà lo spazio sulle moto e sull'abbigliamento dei piloti e della squadra con l'attuale title sponsor, Pramac, ma alcuni colori saranno modificati per evidenziare il nuovo partner commerciale della squadra.

Si tratta di Prima Assicurazioni, un marchio del settore assicurativo, che diventerà il nuovo main sponsor del team, che quindi porterà a vestire il colore aziendale, il lilla, ed è un marchio relativamente nuovo, che finora non era mai stato presente nel paddock della MotoGP. Dunque, la squadra guidata da Paolo Campinoti è riuscita ad attrare un nuovo sponsor nel campionato.

Anche se non si tratta di un marchio di punta, né di un marchio noto, la notizia dell'arrivo di nuovi partner commerciali in MotoGP è sempre molto gradita, e lo è ancora di più dopo la perdita negli ultimi anni di alcuni sponsor molto importanti come Fiat, Movistar o più recentemente Petronas. Quest'ultima se ne è andata sbattendo la porta, ma è molto probabile che possa ricomparire nel paddock il prossimo anno, anche se in una squadra diversa da quella a cui era legata fino a metà del 2021.