MotoGP | Pramac in viola! Ecco la nuova livrea della Ducati di Martin e Morbidelli

Dulcis in fundo… Pramac! La squadra capitanata da Paolo Campinoti ha preso alla lettera il modo di dire e ha tolto i veli alla sua Desmosedici GP24 per ultima. La cornice però è d’eccezione, perché il team indipendente Ducati ha scelto il Circuito di Sakhir, in Bahrain come luogo dell’evento.

La presentazione è stata concomitante con l’avvio del weekend di gara (sì, weekend perché si corre di sabato) della Formula 1, che dà inizio alla sua stagione proprio in Bahrain questo fine settimana. Complice l’amicizia tra Campinoti e Stefano Domenicali, amministratore delegato F1, anche quest’anno la Ducati Pramac presenta il logo F1 sotto al codone.

Presentata sulla griglia di partenza del Circuito di Sakhir, la nuova GP24 è arrivata guidata dai due piloti, che hanno svelato così una livrea tutta nuova. Dimentichiamo il bianco dello scorso anno, che è stato sostituito dal… Viola! Già, quello che fino al 2023 era solo un tocco di colore, quest’anno diventa dominante. Non mancano i dettagli rossi, segno distintivo di Ducati, ma anche di Pramac, che però quest’anno aggiunge anche un tocco di nero, che rende la Desmosedici GP24 ben più aggressiva della versione precedente.

Insomma, con una livrea interamente rinnovata e con Prima che dà la grande “macchia” di colore viola, Pramac è pronta a schierarsi in griglia di partenza, dove sicuramente non passerà inosservata. La colorazione è infatti molto diversa rispetto allo scorso anno e saltano all’occhio anche i numeri dei piloti. Se quello di Jorge Martin è bianco, il 21 in verde di Morbidelli dà quel tocco fluo che rende ancora più particolare la moto.

La Desmosedici GP24 sarà affidata ancora una volta a Jorge Martin, che per il quarto anno consecutivo veste i colori del team Pramac. Lo spagnolo sarà affiancato dal nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli, che inizierà la sua avventura in Ducati dopo l’esperienza in Yamaha. La nuova tappa della carriera del romano non è iniziata al meglio, un incidente in allenamento a Portimao gli ha impedito di svolgere i test invernali e tornerà in sella solo la prossima settimana per il Gran Premio del Qatar.

Per Martin si tratterà con tutta probabilità dell’ultimo anno con la formazione indipendente Ducati. Proprio oggi, infatti, Motorsport.com ha anticipato l’approdo di Fermin Aldeguer in Pramac a partire dal 2025. Pertanto, questa stagione sarà cruciale per il pilota di Madrid, che punta a migliorare ancora i risultati sorprendenti del 2023.

L’anno scorso è stato senza dubbio il miglior anno della storia di Pramac: si presenta ai nastri di partenza del 2024 come campione del mondo team, grazie quattro vittorie di Martin e una di Johann Zarco (il suo primo successo nella classe regina, in Australia). A queste si sommano i sei trionfi nelle Sprint dello spagnolo e altrettanti podi conquistati dal francese.