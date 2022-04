MotoGP | Portimao, Warm-Up: Quartararo di un soffio su Miller, Marquez 3°

Si è dovuto aspettare domenica mattina, ma finalmente i piloti della MotoGP hanno potuto disputare un turno completamente sull'asciutto nei 20 minuti a disposizione per il Warm-Up del Gran Premio del Portogallo, dopo aver dovuto fare i conti con due giorni di pioggia e condizioni miste a Portimao.

In condizioni normali, quello che ha dato la sensazione di essere attrezzato meglio dal punto di vista del passo è Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha è stato costantemente in vetta alla classifica e alla fine ha chiuso con il miglior tempo in 1'40"278. Prestazione che ha ottenuto con una gomma soft all'anteriore ed una media al posteriore.

Con la stessa scelta di pneumatici, Jack Miller è riuscito a rimanere piuttosto vicino con la sua Ducati, pagando appena 58 millesimi. Come nei giorni scorsi, le Desmosedici GP sembrano pagare qualcosina soprattutto nel T4 rispetto alla concorrenza ed in particolare rispetto ad "El Diablo", che è il più veloce in quel tratto.

Il primo tra i piloti che hanno optato per quella che dovrebbe essere la scelta in ottica gara, ovvero una coppia di medie, è stato però Marc Marquez, che oggi andrà sicuramente tenuto d'occhio: il pilota della Honda è infatti terzo, staccato di 308 millesimi.

Curiosa invece la scelta delle due Aprilia, perché Aleix Espargaro e Maverick Vinales hanno lavorato con una coppia di gomme soft, soluzione che difficilmente si potrà riproporre in gara. Tuttavia, le RS-GP si sono infilate in quarta ed in sesta posizione, divise dalla Honda LCR di Alex Marquez, che invece ha montato addirittura una dura al posteriore.

Dopo la sua miglior qualifica in carriera in MotoGP, Joan Mir (soft e media) ha chiuso con il settimo tempo, staccato di poco meno di mezzo secondo con la sua Suzuki. Buona anche la prestazione di Andrea Dovizioso, nono con la Yamaha RNF, alle spalle anche della KTM di Brad Binder e davanti alla Ducati Pramac del poleman Johann Zarco.

Al momento del suo ritorno al box, non ha nascosto una smorfia Pecco Bagnaia, tornato in sella dopo la brutta botta alla spalla destra rimediata nella caduta avvenuta ieri in Q1. Il ducatista ha staccato il 12° tempo, faticando soprattutto nel T4, quello che è composto praticamente solo da curve a destra. In ogni caso, sembra intenzionato a non mollare.

Discorso che vale anche per Enea Bastianini, che lo segue in 13° posizione. Il leader del Mondiale ha un polso dolorante essendo anche lui caduto in Q1 ed ha ammesso di essere arrivato un po' a corto di forza alla fine della sessione, ma anche lui sarà della partita.

Chi invece non lo sarà è Raul Fernandez, che ha deciso di fermarsi nonostante gli accertamenti cui si è sottoposto abbiano escluso la presenza di fratture alla mano destra. Essendo molto dolorante, però, il pilota della KTM Tech3 ha preferito essere prudente per provare ad arrivare al meglio a Jerez la settimana prossima.

Continuando a scorrere la classifica, sono attardati gli altri italiani, con Franco Morbidelli che occupa la 16° posizione, seguito un paio più indietro da Luca Marini. Di difficile valutazione invece il Warm-Up di Marco Bezzecchi, 20°, che è caduto quasi subito alla curva 13.

Il pilota della Mooney VR46, che oggi scatterà sesto, si è comunque messo dietro Fabio Di Giannantonio ed il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, che hanno chiuso 22° e 23°. A terra poi c'è finito anche Jorge Martin, scivolato alla curva 15 nel finale, facendo soprattutto danni alla sua Ducati Pramac, ma in piedi senza grossi problemi.