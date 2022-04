MotoGP | Portimao, Libere 1: Marquez al top sul bagnato, Bezzecchi 3°

La pioggia prevista per il venerdì del Gran Premio di Portogallo di MotoGP non ha deluso le aspettative, con i piloti che si sono trovati quindi ad affrontare il circuito di Portimao sul bagnato per la prima volta da quando ha fatto capolino nel calendario nel 2020.

Marc Marquez ha confermato di non aver perso il suo smalto quando si tratta di adattarsi a condizioni complicate e alla fine è stato il più veloce, risultando l'unico capace di infrangere il muro dell'1'51" con un 1'50"666 realizzato proprio al 17° ed ultimo giro.

E' curioso poi che durante le prove di partenza a fine sessione sembra aver accusato un problema simile a quello di Austin, che evidentemente non è stato risolto del tutto dalla Honda, come l'otto volte campione del mondo aveva assicurato ieri durante la conferenza stampa.

Interessante la zampata piazzata a tempo scaduto da Joan Mir, perché il pilota della Suzuki non è mai stato troppo brillante sul bagnato, ma ha sfoderato un ottimo secondo tempo in 1'51"031, seppur distanziato di 365 millesimi da Marquez. Più in difficoltà il suo compagno Alex Rins, che è solo 20°, anche se ha pagato appena 1"4.

La vera sorpresa di questa FP1 però è stata senza ombra di dubbio Marco Bezzecchi, che con la Ducati di Mooney VR46 ha comandato fino a pochi minuti dal termine, con un T4 davvero formidabile, inchinandosi solo nel finale a due campioni del mondo, con un gap di 470 millesimi sul #93.

Quarto tempo per l'altra Ducati di Johann Zarco, mentre in quinta posizione troviamo l'idolo locale Miguel Oliveira, che con la sua KTM aveva già mostrato un grande potenziale sul bagnato con la vittoria di Mandalika. Questa poi è una pista che gli piace particolarmente, sulla quale si è già imposto nel 2020.

Prosegue anche la progressione di Maverick Vinales in sella all'Aprilia RS-GP e il suo sesto tempo di stamani è un altro segnale molto importante, perché lo spagnolo è un altro che non ha mai amato troppo queste condizioni, ma ha ridotto a 643 millesimi il suo ritardo.

A seguire c'è un bel terzetto di Ducati, capitanato da un Jorge Martin che ha preceduto le due Desmosedici GP del factory team. Ad onor del vero, Pecco Bagnaia aveva realizzato il secondo tempo, ma se lo è visto cancellare a causa di una bandiera gialla, quindi alla fine è arretrato ottavo. Jack Miller invece ha dovuto fare i conti con una chiusura d'anteriore alla curva 8.

Stesso punto in cui è caduto anche Luca Marini con l'altra Ducati di Mooney VR46, perdendo così i minuti conclusivi ed anche la top 10 a favore della Honda LCR di Alex Marquez, che lo ha scavalcato di appena 50 millesimi.

Poco più indietro, in 14° posizione, c'è la Ducati griffata Gresini del leader iridato Enea Bastianini. Ma non ha brillato neanche un altro dei protagonisti di queste prime uscite, ovvero Aleix Espargaro, che è 16° con la sua Aprilia. Tra di loro si è infilato anche Takaaki Nakagami, vittima di un incidente davvero brutto, dal quale fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze, tornando in pista con la sua seconda RC213V successivamente.

Come spesso accade con il bagnato, sono parse invece in evidente difficoltà le Yamaha: la migliore delle M1 è quella del campione del mondo Fabio Quartararo, che però non è riuscito a fare meglio del 18° tempo, con un ritardo di ben 1"3. Nella sua scia poi c'è Franco Morbidelli, più lento di appena 11 millesimi.

Ma i problemi della M1 in queste condizioni sono resi abbastanza evidenti dal 22° tempo di Andrea Dovizioso, tre decimi più indietro, che è sempre stato uno degli specialisti della pioggia della classe regina. Dietro di lui poi ci sono anche Fabio Di Giannantonio, 23°, e Lorenzo Savadori, che chiude il gruppo nella prima delle sue wild card in sella all'Aprilia.