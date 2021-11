MotoGP | Bagnaia sbanca Portimao e regala il Costruttori a Ducati

Pecco Bagnaia e la Ducati possono finalmente mettersi alle spalle la delusione di Misano. A Portimao, infatti, sono arrivate la terza vittoria stagionale per il pilota piemontese, ma anche il titolo Costruttori per la Casa di Borgo Panigale, che bissa quindi il successo del 2020.

Il ducatista si è reso protagonista di una gara assolutamente perfetta, prendendo il comando fin dalla prima curva e mantenendolo fino al 23° dei 25 giri previsti, quando la direzione gara è stata costretta ad esporre la bandiera rossa a causa di un incidente che ha avuto per protagoniste le due KTM di Iker Lecuona e Miguel Oliveira: entrambi i piloti erano coscienti, ma il portoghese ha preso un brutto colpo al lato sinistro ed è stato portato via in barella. Fortunatamente, pochi minuti dopo le immagini televisive lo hanno mostrato in piedi, anche se ora è in osservazione al centro medico perché ha perso conoscenza per qualche secondo.

Bagnaia quindi ritrova il sorriso, perché concretizza anche un altro traguardo che era alla sua portata, ovvero il secondo posto nel Mondiale piloti. Joan Mir ci ha provato a contendergli la vittoria, rimanendogli agganciato per circa metà gara, ma poi il pilota della Suzuki non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo e si è dovuto accontentare del terzo posto, rinunciando definitivamente quindi al ruolo di vice-campione dopo aver abdicato al trono due settimane fa a Misano.

A contribuire alla festa della Ducati è stato anche il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha è infatti incappato nel suo primo ritiro stagionale, scivolando quando era in bagarre con le due Ducati del Pramac Racing. "El Diablo" non stava vivendo una giornata particolarmente brillante, perché aveva già commesso un paio di errori ed era solo sesto, ma il suo zero ha permesso alla Rossa di chiudere i conti, visto che le altre M1 erano tutte indietro.

Sul podio è salito anche Jack Miller con la seconda Ducati ufficiale, imponendosi al termine di un bel duello con un grande Alex Marquez. Il pilota della Honda LRC aveva anche accarezzato l'idea della top 3, ma si è fatto sfilare dall'australiano proprio poco prima che la gara venisse interrotta. Per lui resta la corsa migliore della stagione, che curiosamente è arrivata proprio quando in pista mancava suo fratello Marc, fermato precauzionalmente per una lieve commozione cerebrale rimediata in allenamento.

Ritrova la top 5 anche Johann Zarco, che oggi si è rivelato un vero e proprio osso duro nella battaglia con Quartararo e finalmente è riuscito a completare una bella gara, conquistando il titolo di miglior titolo Indipendente e regalando quello di miglior team Indipendente a Pramac. Dietro di lui c'è Pol Espargaro con la Honda ufficiale, seguito da un Jorge Martin che è calato alla distanza con la sua Ducati. Ne ha potuto approfittare quindi Enea Bastianini, che con il nono posto alle spalle di Alex Rins ha mantenuto 3 punti di margine nei suoi confronti nella classifica del Rookie of the Year con cui presentarsi tra una settimana all'atto conclusivo di Valencia.

A punti c'è anche Luca Marini, 12esimo con la sua Ducati, ma ancora una volta autore di una gara che lo ha visto fare il gambero rispetto alla qualifica. Nella sua scia ci sono le due Yamaha Petronas di Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso, con il "Dottore" che quindi ha mancato l'obiettivo della top 10 in questa penultima gara della sua carriera, ma almeno ha fatto qualche punto.

Fuori dai punti Franco Morbidelli, crollato nella seconda parte di gara proprio come a Misano. Segno evidente che il suo ginocchio avrà ancora bisogno di tempo per tornare alla normalità. E' durata poche centinaia di metri infine la gara di Danilo Petrucci, caduto dopo poche curve con la sua KTM Tech3. Domenica da dimenticare anche per l'Aprilia, solo 16° al traguardo con Maverick Vinales, dopo che Aleix Espargaro si è iscritto invece all'elenco dei piloti finiti ruote all'aria.