MotoGP | Poncharal: "Se l'aereo arriva alle 24, il programma va rivisto"

La giornata di venerdì ormai inizia a volgere al termine in Europa, ma c'è ancora un alone di mistero sul destino del Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Stando alle indicazioni offerte dai siti che tracciano le rotte aeree, il cargo che contiene l'ultima parte del materiale delle squadre sta affrontando la seconda parte del suo viaggio, tra Lagos e Salvador, dove farà il suo secondo scalo.

Le previsioni al momento dicono che, dopo aver completato l'ultimo terzo del viaggio in aereo, da Salvador a Tucuman, le casse potrebbero essere a disposizione delle squadre intorno alla mezzanotte locale, ma non ci sono ancora certezze in merito. Questo vuol dire che chi si ritrova con il box ancora vuoto, dovrà affrontare una notte insonne.

Questo però potrebbe anche non bastare. Secondo Hervé Poncharal, grande capo del team Tech3, ma anche presidente dell'IRTA (l'associazione delle squadre), anche se le previsioni dovessero essere rispettate non ci sarebbe il tempo utile per partire alle ore 8:45 locali con il nuovo programma di sabato, che al momento prevede due sessioni di prove libere e le qualifiche per Moto2 e Moto3, con la MotoGP che invece ne avrebbe addirittura tre di turni libere a disposizione.

Il manager francese ritiene quindi che molto probabilmente si dovrà rimettere nuovamente mano al programma, cercando di salvare il più possibile di ciò che rimane del weekend di Termas de Rio Hondo

"Per il momento, è tutto teorico. Ma se l'aereo arriva qui come previsto, intorno alle 23-24, è ovvio che dovremo riadattare il programma. Ma abbiamo già fatto delle gare con dei programmi più stretti, come in Giappone nel 2013. L'obiettivo è quello di fare le prove libere e le qualifiche sabato, probabilmente accorciando un po' le sessioni, e poi correre la domenica", ha detto Poncharal in un'intervista rilasciata a L'Equipe.

Un garage vuoto, in attesa dell'arrivo della attrezzatura Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Molte persone qui staranno sveglie tutta la notte, e anche noi. Ma ci sarà un modo, anche per le squadre che non hanno ancora tutto, di esibirsi. Se dobbiamo ritardare l'inizio della gara di due ore, lo faremo. Le decisioni saranno prese in accordo con tutte le squadre. E la regola è che finché tutti non sono in grado di uscire in pista, non esce nessuno. Tutti avranno a disposizione lo stesso tempo in pista", ha aggiunto.

L'uomo a capo della struttura satellite della KTM, che non è tra quelle che si trovano nelle condizioni peggiori, che sono invece VR46 e Gresini, che non hanno ancora ricevuto nulla, ha provato poi a stimare quelle che potrebbero essere le difficoltà ed i tempi necessari per mandare in pista le moto.

"Di solito abbiamo due giorni pieni di preparazione. Ma le MotoGP che hanno corso in Indonesia sotto la pioggia poi sono state messe nelle casse, quindi sono in pessime condizioni. Se vuoi fare le cose per bene, dovresti smontare le moto e riassemblarle. Questa volta non sarà così".

"E' approssimativo, ma dal momento in cui le casse saranno messe davanti al box, al momento in cui il pilota potrà salire sulla moto per la prima sessione, ci vorranno almeno 12 ore", ha concluso.